الخليج الطفلة آلاء يوسف المطيري أصغر فائزة بأكبر جائزة في العالم!



محمد القطان: «الدانة» تواصل صناعة المليونيرات وتشجيع عشرات آلاف العملاء على التوفير والادخار

بنك الخليج حقق طفرات غير مسبوقة في رحلة التحول الرقمي.. توّجت بإطلاق التطبيق الجديد كلياً

سلمى الحجاج: الطفرة التي يشهدها البنك ترتكز على ثروة كبيرة من المواهب والكوادر البشرية المميزة

نبذل جهوداً كبيرة في مجال تمكين المرأة والشباب ونركز على تطوير وتعزيز مهارات موظفينا

نجلاء العيسى: حملاتنا التسويقية في 2024 ستركز على إحداث التغيير في خدماتنا وفي حياة عملائنا سطام المرزوق: إدارة الثروات تقدم خدمات نوعية تتناسب مع احتياجات وتطلعات العملاء



في محطة جديدة من المحطات المميزة لحساب مليونير الدانة، أعلن بنك الخليج المليونير رقم 21 في تاريخ سحوبات مليونير الدانة، لتكون الطفلة آلاء يوسف عادل المطيري، أصغر فائزة بأكبر جائزة في العالم، وأول فائزة بالجائزة، بعد زيادة قيمتها إلى مليوني دينار.

ولأن الأحداث المميزة تتطلب أماكن على نفس المستوى من التميز، وقع اختيار بنك الخليج على حديقة الشهيد، بما لها من رمزية ومكانة، كأحد أكبر الحدائق العامة في الكويت والمنطقة، لتكون شاهدا على إعلان الفائز بأكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي في العالم، وبما يواكب استراتيجية بنك الخليج الداعمة للاستدامة البيئية.

بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة أرنست آند يونغ، ووسط أجواء من الترقب والإثارة التي عاشها عملاء حساب مليونير الدانة ترقبا لإعلان سعيد الحظ، أعلن بنك الخليج اسم الفائز.

الخدمات الرقمية

وقال مدير عام إدارة الخدمات المصرفية محمد القطان: نرحب بالحضور ونبارك للفائزة بالجائزة السنوية الكبرى وكونها الفائز الأول بالجائزة بعد زيادة قيمتها إلى مليوني دينار، ونتمنى حظ أوفر لباقي العملاء في السحوبات المقبلة.

وأشار إلى أن حساب مليونير «الدانة» يواصل تحقيق أحلام العملاء وصناعة المليونيرات وتشجيع عشرات الآلاف على التوفير والادخار، وأضاف: من لم يحالفه الحظ بالفوز بجائزة المليونين دينار سيكون على موعد مع السحب نصف السنوي على جائزة بقيمة مليون دينار في 18 يوليو المقبل.

واستعرض القطان التطورات الكبيرة التي شهدتها الخدمات المصرفية في البنك والطفرات غير المسبوقة في رحلة التحول الرقمي، والتي شملت النسخة الجديدة كليا من تطبيق بنك الخليج على الهواتف الذكية والمنتجات النوعية التي تلبي تطلعات العملاء.

وأشار إلى أن رحلة التحول الرقمي تواصلت بنجاح، لتشمل الخدمات الإلكترونية والفروع وأجهزة الصراف الآلي ومركز الاتصال لتجعل من خدمات بنك الخليج من الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي وبتكنولوجيا جديدة تتجاوز طموحات العملاء، وذلك ضمن استراتيجية البنك 2025 التي تستهدف تكريس مكانة «الخليج» كبنك للمستقبل.

وتابع: بالتوازي مع تطوير الخدمات ومساعيه المتواصلة لتحسين تجربة العميل، أطلق بنك الخليج هوية جديدة للفروع، تعتمد بشكل كبير على مفهوم الخدمة الذاتية، ليجري تطبيقها تباعا على شبكة فروعة القائمة، كما أطلقنا أول فرع صديق للبيئة في منطقة صباح الأحمد السكنية.

واختتم القطان كلمته بالقول إن البنك سيواصل الاستثمار بسخاء لتوفير تجربة غير عادية للعملاء، من خلال التركيز على بناء قدرات رقمية فائقة التطور وتعزيز مهارات موظفينا لنجعل خدماتنا السهلة أكثر سهولة.

الكوادر البشرية

من جانبها، أشارت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج إلى أن الطفرة التي يشهدها البنك ترتكز على ثروة كبيرة من المواهب والكوادر البشرية المميزة، منوهة إلى أن بيئة العمل المثالية في بنك الخليج، جعلت منه إحدى الوجهات الأكثر توظيفا واستقطابا للمواهب والكفاءات في القطاع الخاص الكويتي.

ونوهت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في تمكين المرأة والشباب، ومساعيه المتواصلة لتطوير وتدريب موظفيه، بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية والمحلية مع تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.

وبينت أن تمكين المرأة ودعم تطورها الوظيفي حاجة اقتصادية، لافتة إلى أن الشركات التي توفر فرصا متكافئة للجنسين تزيد فيها مستويات الربحية والإنتاجية والابتكار وينعكس ذلك إيجابا على سمعتها وقيمتها السوقية.

عام التغيير

بدورها، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية إدارة التسويق، نجلاء العيسى إن الطفرة الكبيرة التي شهدها بنك الخليج جعلت من تجربة العميل السهلة أكثر سهولة، من خلال توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار تلبي طموحات العملاء وتسهل حياتهم وتسهم في تحقيق النمو المستدام.

وأضافت: أطلقنا على 2024 عام التغيير، بعد نجاحنا العام الماضي في التوعية بأهمية الادخار والتوفير من خلال برامج وحملات توعوية تحث وتشجع العملاء على الادخار، والذي توج بزيادة قيمة الجائزة الكبرى لسحب مليونير الدانة إلى مليوني دينار.

وأشارت إلى أن حملات بنك الخليج هذا العام ستركز على إحداث التغيير في البنك وفي حياة عملائنا، مشيرة إلى رزنامة 2024، تحت شعار «معاكم دوم في عام التغيير»، حيث يحمل كل شهر من شهور السنة قيمة معينة تتعلق بالتغيير مثل «العزيمة» و«تحد الذات» و«الطموح» و«اكتساب مهارات جديدة» و«الثقة بالنفس» وغيرهم.

إدارة الثروات

من جانب آخر، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية - إدارة الثروات سطام المرزوق: يحرص بنك الخليج على تقديم خدمات نوعية لعملاء إدارة الثروات، تتناسب مع احتياجاتهم وتتماشى مع أسلوب حياتهم، وتسهم في استقطاب المزيد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الباحثين عن خدمات مصرفية أكثر تميزا.

وأشار إلى أنه في إطار استراتيجية 2025، سعى البنك إلى تعزيز وزيادة الخدمات التي تلبي احتياجات عملاء إدارة الثروات وتمكنهم من إجراء عملياتهم المصرفية بسهولة ويسر، والعمل بشكل متواصل على توطيد العلاقة بين البنك وعملائه المميزين، من خلال استطلاع ودراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم المصرفية بشكل مستمر.

محمد تقي: أسرع برنامج مكافآت بحلة جديدة

في إطار حرص بنك الخليج على مكافأة عملائه، أعلن مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي عن إطلاق برنامج مكافآت بنك الخليج بحلة جديدة، تجعل العملاء يستطيعون استبدال نقاطهم فورا من خلال تطبيقنا على الهواتف الذكية.

حساب «نيو» للأطفال

ضمن المنتجات الجديدة التي يطلقها في عام التغيير، كشف تقي عن إطلاق حساب «نيو» للأطفال لتشجيع الأطفال على التوفير، مبينا أن بنك الخليج على موعد من تغييرات جوهرية جديدة في 2024، بعضها بدأ بالفعل، والباقي جار العمل على إعداده وسيرى النور قريبا.

مهدي سليمان: دور حيوي في التوعية بأهمية الادخار

أشار مدير أول - إدارة التسويق مهدي سليمان إلى مساعي بنك الخليج المتواصلة لنشر الثقافة المالية في توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية التوفير، وتشجيعهم على زيادة ادخاراتهم من خلال حسابات التوفير، مشيرا إلى دور بنك الخليج المميز في دعم حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

نبيل شعيل.. حاضراً

في إطلالة مميزة ظهر المطرب الكويتي الشهير نبيل شعيل في إعلان ترويجي تم عرضه خلال حفل مليونير الدانة تناول التطورات الكبرى التي شهدها بنك الخليج على مستوى الخدمات الرقمية.

النجم والمطري.. مقدما الحفل

قدم الحفل كل من المذيعة والممثلة الشهيرة إيمان النجم ومساعد مدير إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج أحمد المطري.

الخطاطة الكويتية شيماء العازمي

في إطار حرصه على دعم المواهب الشبابية الكويتية، ومساعيه المتواصلة لتمكين المرأة، استعان بنك الخليج بالخطاطة شيماء العازمي، لكتابة اسم الفائز بالجائزة الكبرى على الشيك الكبير، وكتابة أسماء الراغبين من الحضور على نسخة تذكارية.

ترسيخ مبادئ الاستدامة

ضمن جهوده لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، حرص بنك الخليج على استخدام أكياس معاد تدويرها من المواد المستخدمة في الحملات الإعلانية بالشوارع عن حساب مليونير الدانة.

معرض لمليونيرات الدانة

على هامش حفل الدانة، نظم بنك الخليج معرضا أرشيفيا لمليونيرات الدانة السابقين، منذ أن كانت الجائزة الكبرى مليون دولار حتى وصلت إلى 2 مليون دينار.

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