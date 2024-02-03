الجائزة الكبرى لحساب مليونير الدانة تدخل غينيس للأرقام القياسية



القطان: فخورون بدخول حساب مليونير الدانة موسوعة غينيس للمرة الثانية وتحقيق أحلام عملائنا «غينيس»: يسعدنا الإعلان عن كسر بنك الخليج الرقم القياسي السابق وذلك بعد اجتيازه كل الاشتراطات



للمرة الثانية في تاريخها، دخلت الجائزة الكبرى في حساب مليونير الدانة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي في العالم، حيث تسلم مدير عام إدارة الخدمات المصرفية في بنك في بنك الخليج محمد القطان خلال حفل إعلان الفائز بسحب الجائزة الكبرى شهادة تسجيل الجائزة من ممثلة موسوعة غينيس.

وبهذه المناسبة، قال القطان: فخورون بدخولنا موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية، مبينا أن الجائزة الكبرى لسحب مليونير الدانة تم تسجيلها في عام 2016 كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي في العالم وهذا العام عادت من جديد لذات التصنيف، لنواصل تحقيق طموحات وأحلام عملائنا.

من جانبها، قالت ممثلة موسوعة غينيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنزي الدفراوي: أنا هنا اليوم لأعلن النتائج النهائية لصاحب أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم، ويسعدني أن أعلن أن بنك الخليج هو صاحب هذا الرقم القياسي.

وأشارت إلى أن بنك الخليج استوفى كافة الشروط التي تجعله يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ قيمته 1.5 مليون دينار، حيث تأكدنا من كافة إجراءات السحب وأن جائزة مليونير الدانة ارتفعت إلى مليوني دينار وتم إعلان الفائز بها.

السحوبات السنوية

يذكر أن بنك الخليج قام بزيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة، من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، بمناسبة مرور 25 عاما على إطلاق الحساب الذي يعد أحد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار بشكل منتظم.

وتشهد سحوبات حساب مليونير الدانة تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، الأول وهو السحب السنوي الكبير على جائزة بقيمة 2 مليون دينار والثاني هو السحب نصف السنوي بقيمة مليون دينار إلى جانب رابحين اثنين في سحبين مختلفين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، إضافة إلى 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.

يشار إلى أن حساب مليونير الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب مليونير الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، ما يؤهلهم للمشاركة تلقائيا في سحوبات مليونير الدانة.

ويشجع بنك الخليج عملاء حساب مليونير الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

معايير التسجيل

وتعتبر موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية السلطة النهائية في تحديد الإنجازات القياسية. وقد تأسست موسوعة غينيس في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وأحرزت نسختها الأولى مبيعات قياسية في المملكة المتحدة.

ولدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية فريق محترف من الخبراء المدربين لإدارة السجلات القياسية والذي يقوم بأبحاث وتحقيقات مكثفة بهدف التأكد من صحة الرقم القياسي. كما تحافظ موسوعة غينيس للأرقام القياسية على أعلى معايير الدقة ولديها سياسات صارمة تتحكم بقرار منح جائزة الرقم القياسي.

تجدر الإشارة إلى أن معايير القياس، والإنجاز، والتوحيد القياسي، والتحقق، والتفرد، والعالمية، يجب أن تتوافر في جميع الأرقام القياسية، ويجب على المرشحين تقديم طلب مرفق به الأدلة المطلوبة للتأكد من تحقيق الإنجاز.

ففي أكتوبر من عام 2016، قدم بنك الخليج طلبه إلى موسوعة جينيس العالمية لجائزة سحب مليونير الدانة، حيث قام فريق إدارة السجلات القياسية في مقر غينيس الرئيسي بدراسة الطلب للتحقق من قبوله أولا. ثم قام فريق غينيس ببحث الطلب بناء على المعايير المذكورة سابقا وتأكدوا أن حساب مليونير الدانة من بنك الخليج هو بالفعل أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي في العالم، وهو الإنجاز الذي تكرر للمرة الثانية في عام 2024.

وثائقي مليونير الدانةبمناسبة مرور 25 عاما على إطلاق حساب مليونير الدانة، أنتج بنك الخليج فيلما وثائقيا تناول خلاله مسيرة حساب مليونير الدانة منذ التأسيس، وكيف غير حياة الكثير من الأشخاص والأسر، بعدما ساعدهم على الانضمام إلى قائمة المليونيرات.