زيد الصقر بصمة الوطني الجغرافية تمنحه الأفضلية في تقديم خدمات عالية الجودة



نتواجد بأهم عواصم المال والأعمال ونسخر الإمكانات لمساعدة العملاء على التواصل مع العالم استبقنا الجميع بالثمانينيات صوب التوسع الخارجي للمساعدة على تدفق رؤوس الأموال والتجارة



استضاف برنامج «تمكن» التدريبي حلقة نقاشية حاضر فيها مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد عصام الصقر الذي شارك الشباب أبرز مراحل مسيرته الوظيفية، وأفضل السبل لتطوير مسارهم المهني، كما شارك معهم في نقاش مفتوح خبراته في العمل المصرفي.

وتعد هذه الحلقة النقاشية هي خامس حلقات برنامج «تمكن» المخصص لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية وحديثي التخرج، والذي يقام للعام الخامس على التوالي، برعاية ودعم إستراتيجي من بنك الكويت الوطني وتنظيم شركة Creative Confidence.

وفي مستهل حديثه، قال زيد الصقر: درست التمويل وحصلت على شهادة من جامعة بنتلي في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، ثم التحقت بالعمل في شركة الوطني للاستثمار عام 2005، التي كانت حديثة التأسيس في هذا الوقت بعدد صغير من الموظفين إلى أن أصبحت شركة رائدة في إدارة الأصول والأعمال الاستثمارية في المنطقة واليوم تحمل هوية جديدة تحت شعار الوطني للثروات، حيث تقدم خدمات إدارة الثروات الشاملة.

وأضاف الصقر: على مدار 14 عاما قضيتها في الشركة كنت قادرا على تطوير مجموعة متنوعة من المهارات الفنية والمالية بداية من محلل مبتدئ حتى رئيس وحدة أسواق رأسمال الدين وهي جزء من إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية قبل الانتقال إلى بنك الكويت الوطني.

وأوضح أنه خلال فترة عمله في شركة الوطني للاستثمار امتلك خبرة واسعة في تمويل الشركات والدخل الثابت وأسواق رأس المال مع سجل حافل في تنفيذ صفقات سندات الدين التقليدية والإسلامية وكذلك الاكتتابات العامة والاكتتابات الخاصة لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين ومتعددي الجنسيات.

وأكد الصقر للشباب أن التوجيه يشكل عنصرا مهما وحيويا في بداية الحياة المهنية والذي يشكل عقبة أمام كثير من الشباب الذي ينبغي عليهم التغلب على مثل هذه العقبات من خلال توجيه الأسئلة بشكل دائم مستمر والبحث والتعلم ومحاولة الاستفادة من الأرقام والبيانات والنظر إليها بصورة تحليلية لتطوير المهارات وتعميق الإلمام، لاسيما أن وجود قاعدة بيانات ومعلومات يسهل من اتخاذ القرارات الصحيحة خاصة في المواقف الصعبة وعند اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وتابع الصقر: «بعد الخبرات التي اكتسبتها في شركة الوطني للاستثمار على مدار 14 عاما، أصبحت لدي رغبة ملحة في البحث عن تحد جديد، وكنت أدرك أن إدارة الفروع الخارجية في البنك تتمتع بديناميكية تلبي شغفي وطموحي، لذلك قررت الانتقال إلى إدارة الفروع الخارجية في بنك الكويت الوطني، وتدرجت في السلم الوظيفي حتى أصبحت اليوم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة».

وتطرق الصقر للحديث حول أهمية الفروع الخارجية لأنشطة وأعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، وقال: «كانت البنوك في الكويت تصب تركيزها على العمل في السوق المحلي والتوسع في الأفرع المحلية، لكن مع تغير الظروف الجيوسياسية في الكويت والمنطقة وتشبع السوق المحلي أصبحت الحاجة ملحة إلى تنويع مصادر الدخل وخلق إيرادات جديدة متنوعة جغرافيا للبنك، من خلال التوسع وتنمية أنشطة أعمالنا خارج الكويت، حيث استطعنا الانتشار إقليميا ودوليا وأصبحنا نغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا».وأضاف الصقر: «بنك الكويت الوطني كانت لديه رؤية استباقية منذ زمن طويل للتواجد الخارجي، حيث نملك فروعا خارجية عمرها أكثر من 40 عاما، ونقدم خدماتنا في أبرز المدن العالمية والمراكز المالية مثل نيويورك وباريس ولندن والصين وسنغافورة».وأشار الصقر: «فروعنا الخارجية في البداية كانت تقدم خدمات بسيطة، باعتبار الكويت هي المقر الرئيسي لأنشطة أعمالنا، لكن مع مرور الوقت ورغبتنا في التوسع الإقليمي والدولي، استطعنا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وحلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات العملاء، ويعد فرع بنك الكويت الوطني - فرنسا مركزا مهما، حيث نقدم من خلاله خدماتنا لمجموعة واسعة من العملاء في جميع أنحاء الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من البلدان، ويشمل ذلك العملاء الكويتيين والخليجيين الذين لديهم أعمال في مختلف العواصم الأوروبية، بالإضافة إلى كبار العملاء والشركات الأوربية والعالمية».وتابع الصقر: «نحرص دائما على العمل والتوسع في أنشطة التمويل مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائد حول العالم».وأكمل الصقر: «منذ 5 سنوات كان حجم أصول فروعنا الخارجية يمثل نسبة تقارب 27% من حجم أصول مجموعة بنك الكويت الوطني، وارتفعت هذه النسبة في الوقت الحالي إلى ما يقارب 40%، لكننا نتطلع خلال السنوات الـ 5 المقبلة إلى زيادة نسبة أصول الفروع الخارجية من إجمالي حجم أصول المجموعة».وأكد الصقر أن «الوطني» يعمل باستمرار للمحافظة على موقعه الرائد في السوق المحلي وتعزيز مكانته على الصعيد الإقليمي من خلال سياسة التوسع خارجيا من أجل تنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو وتحقيق أكبر قيمة مضافة للمساهمين وأصحاب المصالح.الاستثمار في الذاتقدم الصقر نصائح إلى الشباب والخريجين الجدد من واقع خبرته، حيث أكد لهم أن الحصول على منصب أو الترقي والوصول إلى درجة وظيفية معينة ليس نهاية المطاف، لكن يجب أن تفكر في كيفية التطور دائما حتى تكون على قدر المسؤولية وتحمل أعباء العمل، لأن كل درجة وظيفية لها مسؤوليات مختلفة، لذلك يجب أن تكون على أهبة الاستعداد وتتسلح بالمهارات والخبرات اللازمة حتى تستطيع القيام بمهام وظيفتك باستمرار.وحث الصقر شباب «تمكن» على ضرورة تطوير الذات، وقال: «إن أفضل الاستثمارات هو الاستثمار في الذات، عن طريق تطوير المهارات والتعلم المستمر واكتساب الخبرات من خلال طرح الأسئلة باستمرار والاستفادة من الكفاءات والخبرات التي تعمل معك».وأضاف الصقر: «لا تخش الأخطاء وطرح الأسئلة لأنها إحدى طرق التعلم، لاسيما في بداية مسيرتك المهنية واحرص على التحلي بالصبر دائما، ولا تنتظر ببساطة الترقي في السلم الوظيفي من دون أن تبذل جهدا يؤهلك إلى استحقاق هذه الترقية، لأنه كلما ترقيت درجة وظيفية أعلى زادت المسؤوليات، لذلك يجب أن تكون مؤهلا لتحمل تلك المسؤوليات ولديك القدرة على مواجهة مشاكل العمل وحل تلك المشاكل».الأفرع الخارجية توفر مجموعة من الخدمات المتنوعةفي رده على سؤال أحد المشاركين حول طبيعة عمل الفروع الخارجية، قال الصقر: «إن البنك يركز على تمويل مشاريع تقوم بها مؤسسات وحكومات وشركات عالمية في أسواق مختلفة».وأضاف الصقر: «يقدم بنك الكويت الوطني مجموعة من الخدمات والمنتجات مثل أسواق المال والصرف، القروض القصيرة والمتوسطة الأجل، تمويل الشركات، التمويل التجاري والاعتمادات المستندية، الإقراض العقاري التجاري، الرهن والخدمات العقارية على المستوى الدولي».كما يقدم «الوطني» خدمات التمويل العقاري التي تمكن العملاء من شراء وبيع العقارات السكنية والتجارية في العديد من الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وبالإضافة إلى ذلك يساعد البنك عملاءه في التواصل مع أفضل المستشارين المهنيين المتخصصين مثل المحامين وخبراء التثمين العقاري والمحاسبين، كما يقدم لهم الاستشارات حول معاملات التمويل العقاري، إضافة إلى شركات خارجية متخصصة بإدارة العقارات في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.وفي رده على سؤال آخر حول العمل في الفروع الخارجية، قال الصقر: «إن الوطني يحرص دائما على الاستعانة بالكفاءات والمواهب الوطنية الشابة ويعمل على تطويرها ببرامج متطورة وفق أحدث المعايير العالمية».