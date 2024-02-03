وربة يوقع شراكة استراتيجية مع الريجنسي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة مع فندق «الريجنسي» يتم بموجبها تمويل تأجير قاعات المناسبات بصفر أرباح، علما أن قيمة التمويل تصل إلى 25 ألف دينار لمدة 5 سنوات ولا يشترط تحويل الراتب على بنك وربة لمن يرغب في الحصول على هذا التمويل، وتتماشى هذه الاتفاقية مع دور البنك المستمر في تعزيز شراكته المجتمعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائه.وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة مساعد المزيد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص بنك وربة على توفير أفضل الخدمات المصرفية والتزامه بتوفير أقوى تجربة مصرفية لعملائه من خلال أقوى عروض التمويل على المنتجات والخدمات الاستهلاكية، مضيفا أن البنك نجح في الآونة الأخيرة في استقطاب عدد من الشركات المختارة واسعة الصيت.

وأضاف أن التعاون مع فندق «الريجنسي» هو تأكيد على حرص بنك وربة على تقديم الخدمات المصرفية لعملائه بهدف تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم، فضلا عن إدخال آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال الدفع الإلكتروني، موضحا أن هذه الشراكة الأخيرة مع فندق «الريجنسي» امتداد لخدمات التمويل الشاملة والحلول المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك لعملائه، خاصة ممن يرغبون في تأجير قاعات المناسبات، وعلى غرار العديد من عروض البنك التمويلية الأخرى، فنحن واثقون من أن هذه التسهيلات سوف تلبي احتياجات عملائنا.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمبيعات المباشرة في بنك في بنك وربة سعود الشباك إلى ان البنك يواصل تقديم خدمات تمويلية شاملة، بما في ذلك التمويل الشخصي للسلع الاستهلاكية، والذي يلاقي إقبالا متناميا لدى العملاء، مجددا تأكيده على سعي «وربة» المستمر إلى توفير أفضل العروض التمويلية التي تمنح العملاء قيمة مضافة من حيث السهولة والمرونة في أسلوب حياة العملاء. بدوره، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية «الريجنسي» جياشيل بهانسالي عن ثقته في هذا التعاون الذي سيوفر خدمة مبسطة لعملاء فندق الريجنسي والذي يعد، رمزا من رموز الرقي والأصالة في الكويت.

كونه فندقا كويتي الهوية منذ تأسيسه عام 1981، بطابع يمزج بين العراقة والفخامة وكرم الضيافة العربية كما أنه يدعم الأسس الصلبة لبنك وربة الذي يقدم خدمات تمويلية شاملة وحلول مصرفية متكاملة لجميع مشاريع حياة عملائهم والاحتفالات الخاصة.