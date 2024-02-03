المركز السوق الكويتي الأكبر تسجيلا للمكاسب بين الأسواق الخليجية

تشكيل حكومة جديدة ونشاط القطاعات غير النفطية وتوقعات خفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة أسهمت في زيادة التفاؤل بين المستثمرين



أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2024، أن السوق الكويتي حقق بداية جيدة للعام وكان السوق الأكبر تسجيلا للمكاسب بين الأسواق الخليجية في هذا الشهر.

وقد تفاوت أداء مؤشرات الأسواق الخليجية خلال الشهر بعد تراجع احتمالات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مدفوعة بتحقيق الولايات المتحدة الأميركية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأخير من العام 2023.

وانتعش السوق الكويتي بعد تراجع في العام 2023. وأسهم تشكيل حكومة جديدة، ونشاط القطاعات غير النفطية، مع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في عام 2024، وخاصة في النصف الثاني من العام، في أن يسود التفاؤل بين المستثمرين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 6.6% في يناير، مدعوما بمكاسب واسعة النطاق في جميع القطاعات.

وسجلت أسهم البنوك ارتفاعا بنسبة 6.6% خلال الشهر، حيث سجل كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، الأكبر من حيث القيمة السوقية، عوائد شهرية إجمالية بلغت 9.6% و6.3% على التوالي.

ومن بين أسهم السوق الأول، حققت الشركة الكويتية للاستثمار وبورصة الكويت أكبر مكاسب، بعوائد إجمالية بلغت 49.6% و17.7% على التوالي.

وتحركت أسعار أسهم الشركة الكويتية للاستثمار نتيجة لتداولات كبيرة خلال الشهر دون أي إفصاح جوهري من الشركة. وتسارع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت إلى 3.37% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، مدفوعا بارتفاعها بنسبة 6.72% على أساس سنوي في مكون الملابس والأحذية.

وانخفض نمو الإنفاق الاستهلاكي في الكويت (الذي يقاس ببيانات معاملات البطاقات) إلى 5.4% على أساس سنوي (0.5% على أساس ربع سنوي) في الربع الرابع من عام 2023 من 8.7% في الربع الثالث.

وارتفع الإنفاق بنسبة 8.6% على أساس سنوي في عام 2023، ليعود إلى طبيعته بعد الارتفاع بنسبة 21.7% في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الكويتية في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.89 مليارات دينار (19.15 مليار دولار)، بانخفاض 13.5% عن السنة المالية 2024/2025 على أساس سنوي ومع افتراض أن سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 13.6% على أساس ربع سنوي إلى 771 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2023. وساهم نشاط الشريحتين الاستثمارية والتجارية القوي والتراجع الطفيف في مبيعات الوحدات السكنية في دعم أداء القطاع العقاري.

ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات على أساس سنوي بنسبة 22% في عام 2023 إلى 2.8 مليار دينار في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتقييمات الوحدات السكنية.

وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق الخليجية، الذي كان متفاوتا خلال يناير، برغم ارتفاع أسعار النفط. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) تراجعا طفيفا بنسبة 0.6% في يناير، متأثرا بتراجع أداء السوق السعودي وسوق أبوظبي، بنسبة 1.4% و0.7% على التوالي. وقد تراجع السوق القطري بنسبة 6.8% بعد الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي.

ولكن توقعات النمو الاقتصادي الإيجابية للسعودية عززت أداء عدد من الأسهم. فقد حقق مصرف الإنماء عائدا شهريا إجماليا بنسبة 7.2% بعد إعلانه عن مضاعفة حصته في شركة الدرع العربي (شركة تأمين سعودية).

وارتفع مؤشر أسهم سوق دبي بنسبة 2.7% مدعوما بالأرباح القوية للأسهم القيادية، حيث سجل بنك الإمارات دبي الوطني عائدا إجماليا نسبته 2.3% بعد أن سجل صافي ربح بنحو 5.9 مليارات دولار (21.5 مليار درهم) في عام 2023، بارتفاع 65% على أساس سنوي من 13 مليار درهم في عام 2022.

وعلى العكس من ذلك، اتجهت الأسهم العقارية نحو الانخفاض خلال الشهر وأدى ذلك إلى تراجع أداء مؤشر بورصة دبي. وانخفضت أسهم إعمار العقارية وإعمار للتطوير بنسبة 6.2% و2.7% على التوالي خلال الشهر.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 5% في عام 2024، متجاوزا النمو المتوقع لعام 2023 بنسبة 3%، وفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال. وتتوقع وكالة التصنيف استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية في دبي لتدفع النمو في 2024/2025.

ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1% في عام 2024، مع استمرار الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي بفضل تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.

وتوقع أن تلجأ السعودية إلى سوق الدين في عام 2024 باحتياجات تمويلية تقدر بـ 22.93 مليار دولار في إطار خطة اقتراض لتمويل العجز وسداد استحقاقات الدين المقبلة.