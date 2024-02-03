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التجاري يطلق حملة يا زين تراثنا

2/3/2024 9:27:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملة «يا زين تراثنا» للسنة الثالث عشرة وهي الحملة الرامية إلى إحياء التراث الكويتي القديم والتي كان البنك قد دشنها منذ عدة سنوات سابقة إدراكا منه بأهمية أحياء التراث الكويتي القديم وتذكير جيل اليوم والغد بالتقاليد والعادات الشعبية القديمة وكذلك الجوانب الاجتماعية والحياتية للرعيل الأول من أهل الكويت والتي التقت جميعها في إطار ثقافة مشتركة عكست وجسدت الحياة الكويتية قديما في البادية والحضر، حيث تتمحور فكرة هذا العام حول المناسبات والاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وتأتي هذه الحملة لتؤكد من جديد حرص البنك على إحياء التراث الكويتي القديم، ضمن برامج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المبتكرة وضمن جهوده المستمرة وقناعته الثابتة بأن التراث الكويتي غني بالكثير من المعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان.
وفي تعليقها على انطلاق حملة «يا زين تراثنا»، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: نحن سعداء في البنك التجاري الكويتي باستمرار الإطلاق الناجح للحملة والرامية في مجملها إلى إحياء التراث الكويتي القديم، وبينت أن اسم البنك التجاري الكويتي قد ارتبط على مدار أكثر من ربع قرن من الزمان بإحياء التراث الكويتي القديم من خلال فعاليات ومطبوعات ترسخ هذه المعني عاما تلو الآخر، مشيرة في هذا الصدد إلى أن محركات البحث على شبكة الإنترنت تبرز اسم البنك التجاري الكويتي عند إجراء أي بحث مرتبط بالتراث الكويتي القديم، وهو ما يدل على ارتباط البنك التجاري وجهوده البارزة في إحياء التراث الكويتي القديم.
وكشفت أن حملة «يا زين تراثنا» لهذا العام ستنطلق فعالياتها لمدة شهر وسوف تتضمن العديد من الفعاليات والزيارات لجهات مختلفة ومتعددة واستضافة حرفيين كويتيين، بهدف إحياء التراث الكويتي القديم والتذكير بأهمية العادات الكويتية وأنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي ومشاركتهم الاحتفالات بمناسبات عزيزة على قلوب الجميع، ألا وهي احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفعاليات والمسابقات المختلفة للحملة سوف يتم الإعلان عنها في القريب.
واختتمت الورع حديثها مبينة أن حملة «يا زين تراثنا» وجهود البنك المختلفة في مجال إحياء التراث الكويتي القديم باتت تميز البنك التجاري الكويتي عن غيره من المؤسسات الأخرى، بل وأصبحت تستقطب اهتمام العديد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، داعية الجميع إلى متابعة الفعاليات المختلفة للحملة على صفحات وحسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي ومتمنية أن تحوز فعاليات الحملة لهذا العام على رضا الجمهور كما كان الحال خلال الأعوام السابقة.

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