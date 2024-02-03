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مينزيز للطيران ويوروس أكسبرس تعتزمان إقامة مشروع مشترك لدعم النمو المستدام في الصين

2/3/2024 9:27:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم، وإحدى شركات أجيليتي، مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات اللوجستية الرائدة يوروس أكسبرس (Eurus Expres) تقضي بالعمل معا على استكشاف الفرص المتاحة لإنشاء مشروع مشترك يدعم النمو المستقبلي للشركتين ويعزز التقدم المستدام في هاينان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الواسعة النطاق.
وتقدم يوروس أكسبرس حلول سلسلة التوريد المخصصة للغاية لشركائها من خلال شبكة عالمية مكونة من 58 موقعا في 17 دولة.
وسوف يشكل هذا المشروع المشترك فرصة استثنائية لتضافر جهود الشركتين من أجل تحقيق الغاية من هذه الشراكة والمتمثلة بتقديم أفضل خدمات الشحن والخدمات اللوجستية في الصين. وباعتبار هاينان ميناء للتجارة الحرة، فإنه يمثل أولوية نمو للمشروع المشترك، حيث عقدت الشركتان العزم على القيام بدور رئيسي في تمكين المقاطعة من أن تصبح أحد المراكز المحورية والرائدة على المستوى الدولي في مجال الخدمات اللوجستية والطيران.
بهذه المناسبة، قال حسن الحوري رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران: يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه دليلا آخر على التزام مينزيز بالنمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الواسعة النطاق. نحن نقود فصلا جديدا لأعمالنا ونتطلع للمستقبل. يوروس أكسبرس هي إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرائدة في الصين، وإقامة شراكات استراتيجية جديدة معها يخلق فرصا لا حصر لها عبر منطقة ذات أهمية تجارية قصوى. إننا نتطلع لمباشرة العمل مع شركائنا الجدد بينما نستكشف فرص التعاون لتوفير خدمات شحن وخدمات لوجستية آمنة وموثوقة للعملاء الحاليين والجدد في جميع أنحاء المنطقة.
بدوره، قال فيليب جوينيج، الرئيس التنفيذي لمجموعة مينزيز للطيران: يسعدنا العمل مع جاكي مان، الرئيس التنفيذي ليوروس أكسبرس وفريقه، الذي تتوافق رؤيته وطموحه بشكل استراتيجي مع رؤيتنا الخاصة. يمثل إنشاء هذا المشروع المشترك فرصة قيمة لتسريع نمو شركتنا في الصين وخارجها بغرض تقديم أفضل خدمات الطيران على الإطلاق في جميع أنحاء المنطقة. ونتطلع إلى العمل مع يوروس أكسبرس لتقديم خدمات طيران رائدة وعالية الجودة في سوق هاينان وخارجها.
كذلك، قال جاكي مان، الرئيس التنفيذي ليوروس أكسبرس: تتمثل رؤيتنا في تمكين موظفينا وشركائنا ومجتمعاتنا في هاينان من الازدهار، في الوقت الذي يشهد فيه هذا السوق تطورا وتحولا بسرعة فائقة. يعتمد التقدم المستقبلي على الرؤية الثاقبة والنظر المستنير لما هو أبعد من اليوم. من خلال الجمع بين المعرفة المحلية الواسعة وأفضل الممارسات العالمية، يمكننا معا تسهيل الحلول الرائدة للنمو المستدام.

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