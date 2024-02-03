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برقان 20 فائزا في سحب كنز الشهري

2/3/2024 9:27:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب «كنز»، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين: علي حسن العوض، أنيسة ابراهيم درداب، عايضة مزيد العتيبي، فهد عبدالكريم القطان، الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح، فايض عودة الشمري، حبيب جعفر اسماعيل، محمد عبدالمحسن قاروني، محمد غلوم عبدالله، محمد خزعل الفضلي، الشيخ مبارك فيصل الصباح، نجيبة صالح الحمدان، نور عبدالله المحيطيب، سيد علي الموسوي، شريفة فيصل القطان، صلاح عبدالله حمدي، طلال عبدالله المطيري، تصور حسين مناور، الشيخ صباح الأحمد حمد الصباح (وتم التبرع فيها لمبرة مؤسسة مشاريع الخير)، زهرة عباس جيوالا.

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