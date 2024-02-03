الكويتية للمقاصة تطلق Maqasa App لخدمة مساهمي الشركات عبر تقنيات آمنة وسهلة



الخدمة تتيح بيانات المبالغ والأسهم والتقارير والتوزيعات ونقل الملكية المشروع تديره كوادر مهنية وطنية.. والشركة نحو مزيد من التطور

كشفت الشركة «الكويتية للمقاصة» عن إطلاقها لتطبيق «Maqasa App» لخدمة مساهمي الشركات المدرجة في بورصة الكويت بمختلف نوعياتها إلى جانب الشركات التي تقدم لها خدمات الحفظ وذلك من خلال تقنيات آمنة وسهلة ودقيقة.وأوضحت «المقاصة» أن التطبيق يواكب التطور الرقمي الذي تنتهجه الشركة والذي يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تهتم الشركة بتسهيل معاملات المساهمين وتزويدهم بخدمات ذات جودة عالية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى زيارة الفروع والحد من الدورة المستندية.وأضافت الشركة أن الخدمات التي يشملها التطبيق الجديد تتضمن التالي:- بيانات المبالغ والأسهم والتقارير الخاصة بالتداول.- بيانات الأسهم وتوزيعات الأرباح الخاصة بالسجل.- خدمات نقل ملكية الأسهم، وشهادة الأسهم وإقرار الملكية.وذكرت الشركة أنها تهتم بمواكبة التطورات التكنولوجية التي تطرأ من وقت إلى آخر لتقديم أفضل الخدمات للشركات المحلية والأجنبية التي تتعامل معها باعتبارها أحد أطراف منظومة سوق المال المختصة بأنشطة التسوية والحفظ والتقاص وغيرها من الخدمات والأنشطة ذات العلاقة التي تتطلبها دورة العمل.وأكدت الشركة أن هناك خطة موسعة لزيادة مثل هذه المشاريع والتطبيقات والخدمات التي تتطلبها مواكبة الأسواق العالمية المتطورة، مشيرة إلى أن «Maqasa App» ما هو إلا استكمال للتحول التكنولوجي الكامل الذي تستهدفه الكويتية للمقاصة، إذ يعد نافذة سهلة ومبسطة للحصول على العديد من البيانات الخاصة بكل عميل أو مساهم، ولكن في نطاق من الأمان والسرية والخصوصية.وأشارت «المقاصة» إلى أن المشروع يدار من قبل كوادر مهنية وطنية ذات خبرة، ما يؤكد الاستعداد للتعامل مع أي متطلبات خلال الفترة المقبلة، فيما بينت الشركة أنها على أتم الاستعداد لتلقي أي مقترحات أو رؤى ومبادرات من شأنها تعزيز وتطوير جودة العمل، وبالتالي الخدمات المقدمة للشركات وجمهور المساهمين بما يواكب الاستراتيجية المعتمدة.