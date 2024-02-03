أعيان تقفز بأرباحها إلى 12 3 مليون دينار في 2023



المبارك: نمو الأرباح جاء نتيجة تطبيق إستراتيجيتنا الرامية إلى تطوير جميع قطاعات الشركة الشطي: نستهدف الفرص الاستثمارية في الشركات التشغيلية والاستمرار في تطوير العمل

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن تحقيق أرباح صافية بلغت 12.37 مليون دينار ما يعادل 18.63 فلسا ربحية للسهم الواحد في 2023 بنسبة نمو بلغت 37% في صافي الأرباح، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 9 ملايين دينار ما يعادل 13.18 فلسا ربحية للسهم الواحد عن العام 2022، وبلغت الإيرادات التشغيلية 25.5 مليون دينار فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 98 مليون دينار، وقد أوصى مجلس الإدارة بأن يتم توزيع أرباح نقدية تعادل 7.5% من القيمة الاسمية والتي تمثل 7.5 فلوس للسهم لمساهمي الشركة، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية العادية للشركة بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة بهذا الطلب.وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، أعرب رئيس مجلس الإدارة منصور المبارك عن ارتياحه لهذه النتائج قائلا: سعداء بهذه النتائج المالية التي حققتها الشركة عن العام 2023 والتي أظهرت نموا في أرباح جميع قطاعات الشركة التشغيلية مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق أهدافها، حيث ركزت الشركة خلال العام الماضي على تحقيق استراتيجيتها التي ترتكز على خلق توازن ملائم في أصول الشركة من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار الهيكلة المالية المناسبة في سبيل تعظيم حقوق المساهمين، كما أكد المبارك أن مجلس إدارة الشركة يضع نصب عينيه متابعة التدفقات النقدية وتعزيز متانة المركز المالي للشركة بشكل مستدام.كما أشار إلى ان النمو في الإيرادات وصافي الأرباح الذي حافظت عليه الشركة خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة التنفيذ الأمثل للاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة في سبيل إعادة بناء قطاعات الشركة المختلفة. في ظل الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية المسؤولة، وإدارة المخاطر، وتطوير البنية التحتية لأنظمة الشركة والاهتمام بالالتزام بالمتطلبات الرقابية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة أعيان للإجارة والاستثمار عبدالله الشطي: لقد ركزت الشركة على نمو جميع قطاعاتها التشغيلية الرئيسية خلال العام، حيث نرى نمو قطاع التأجير التشغيلي خلال العام الماضي مدفوعا بالطلب العالي على السيارات الجديدة والمستعملة، حيث قام الجهاز التنفيذي بوضع خطة مستهدفة لتنمية هذا النشاط بشكل مدروس يتناسب مع موارد الشركة وطلب العملاء. وفي جانب الاستثمار المباشر، استمرت الشركة في متابعة الاستثمار في الأسهم ذات الأداء التشغيلي والتوزيعات المستمرة في سبيل بناء محفظة متوازنة يمكن لها أن تكون قاعدة للتوسعات المستقبلية. وفي القطاع العقاري نجد أن الشركة قد عملت على إعادة تشكيل المحفظة العقارية من خلال بيع مجموعة من العقارات ذات العوائد المنخفضة والبحث عن عقارات جديدة تستهدف الشركة منها تحقيق عوائد أفضل في ظل مخاطر مدروسة ومتناسبة مع أصول الشركة.وأردف قائلا: إن المحافظة على هذا الأداء الإيجابي وتعزيز الإيرادات التشغيلية للشركة الهدف الأساسي الذي يسعى الجهاز التنفيذي في الشركة للوصول إليه خلال الفترة المقبلة وبما يتوافق مع رؤية وأهداف مجلس الإدارة، حيث تعمل الشركة على استهداف الفرص التشغيلية في القطاعات المختلفة، مع الاهتمام بتطوير موارد الشركة البشرية والأنظمة الداخلية التي من شأنها تحسين بيئة العمل.