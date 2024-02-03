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حسين آرتي نائبا للرئيس التنفيذي في KIB Takaful

2/3/2024 9:27:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة KIB Takaful عن تعيين م.حسين آرتي في منصب نائب الرئيس التنفيذي، بخبرة تصل إلى 18 عاما في قطاع التأمين.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة KIB Takaful أسامة جواد بوخمسين: يسعدنا انضمام م.حسين آرتي إلى فريق العمل في شركة KIB Takaful وإن الخبرة التي يتمتع بها في قطاع التأمين ستشكل إضافة مهمة للإدارة التنفيذية في الشركة واثقين بأن إضافته سوف تسهم في تطوير محفظة شركة KIB Takaful وتعزيز مكانتها في السوق.
من جانبه، قال آرتي: يسعدني الانضمام إلى شركة KIB Takaful وأتطلع للعمل مع الإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية الشركة.
وينضم آرتي إلى شركة KIB Takaful قادما من شركة عناية للتأمين حيث تولى منصب مساعد المدير العام للمطالبات ورعاية العملاء، مع تزكيته أخيرا عضوا لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين في دورته الأخيرة، حيث بدأ حياته المهنية في الشركة الأهلية للتأمين كرئيس قسم تأمين السيارات، ثم انضم إلى شركة تآزر للتأمين مديرا لإدارة السيارات، وكان آخر منصب تقلده هو مساعد المدير العام للمطالبات ورعاية العملاء في شركة عناية للتأمين.
ويحمل م.حسين آرتي درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة فيلادلفيا في عمان، وحاصل على شهادات تطبيقية متعددة في التأمين من المعهد الملكي البريطاني للتأمين في لندن ومعهد الخليج للدراسات التأمينية في المنامة، مع شهادات معتمدة بالقيادة خصوصا المشروع الوطني لإعداد قادة خطة التنمية «ذخر» من جامعة كورنيل في مدينة نيويورك.

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