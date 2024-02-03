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القابضة المصرية الكويتية تعلن تولي جون روك منصب العضو المنتدب

2/3/2024 9:27:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن تولي جون روك منصب العضو المنتدب اعتبارا من 1 فبراير 2024، ويتمتع روك بمسيرة مهنية متميزة تمتد على مدار 30 عاما، حيث شغل جون العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته المهنية على مدار 30 عاما، كما أنه لديه خبرة كبيرة في مجال ريادة وتطوير الأعمال في البيئات المختلفة.
وصرح رئيس مجلس الإدارة لؤي جاسم الخرافي بأن اختيار جون روك لشغل المنصب تم بعناية، حيث قاد عدد من المؤسسات العالمية في مناطق جغرافية مختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدار قطاعات متعددة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والقطاعات النووية والتي يتقابل بعضها مع مجالات أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية.
وقبل التحاق روك بالشركة القابضة المصرية الكويتية، شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة South Tees Development في المملكة المتحدة، وقاد أكبر مشروع تجديد في قطاعي تحول الطاقة والطاقة المتجددة بأوروبا باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه إسترليني.
وانتقل روك في عام 2013 إلى منطقة الشرق الأوسط حيث شغل منصب عمل مدير عام شركة Interserve البريطانية، والتي تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمرافق والهندسة والبناء في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
ثم شغل في عام 2019 منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Bilfinger بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسؤولا عن جميع عمليات الشركة في المنطقة في قطاعات المرافق والنفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والقطاعات النووية.
ويتمتع روك بخبرة في استراتيجيات التكامل من خلال دراسة لطرق النمو المبتكرة، بالإضافة إلى خبرته في تنفيذ عمليات الاستحواذ في المملكة المتحدة والصين والشرق الأوسط.
وعقب الخرافي أن ذلك التغيير الاستراتيجي في الإدارة يأتي بعد أن أبدى العضو المنتدب الحالي شريف الزيات رغبته مؤخرا في عدم الاستمرار بمنصبة لأسباب شخصية، وبناء لرغبته تم التوافق أن يكون آخر يوم له في منصب العضو المنتدب في تاريخ 31 مارس 2024، وتوجهنا له بخالص الشكر عما بذله من مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية انعكست بشكل إيجابي على أعمال الشركة القابضة وعلى نتائجها المالية، حيث إن صافي ربح الشركة في عام 2015 كان 36 مليون دولار، وبفضل توسيع قاعدة الأعمال استمرت معدلات الربحية في الارتفاع، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 241 مليون دولار في عام 2022 وتمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح 137 مليون دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية.
كما أعرب الخرافي عن شكره وتقديره لموظفين الشركة القابضة والشركات التابعة والزميلة على تفانيهم وجهودهم التي كان لها دور رئيسي في تحقيق هذا الأداء المتميز.
وتواصل الشركة القابضة المصرية الكويتية استكشاف فرص النمو في المنطقة لدعم استراتيجيتها في تنمية إيراداتها من العملات الأجنبية، ضمن خطة السعي لزيادة عوائد مساهمين الشركة بطريقة مستدامة، كما قررت الشركة تخصيص أكثر من 200 مليون دولار كنفقات رأسمالية لتمويل التوسعات الاستثمارية خلال عام 2023، ما يؤكد الثقة في إمكانات النمو التي تتمتع بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والزميلة.

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