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أرقام كابيتال توصي بشراء سهم الأهلي بـ 260 فلسا

2/3/2024 9:27:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
أوصت شركة أرقام كابيتال بشراء سهم البنك الأهلي الكويتي بسعر 260 فلسا للسهم، لافتة إلى التوقعات بتعزيز العائد على حقوق الملكية للمساهمين إلى 9.3% بحلول السنة المالية 2028، ما يدعم النمو الإستراتيجي للبنك خلال الفترة نفسها.
وأشارت «أرقام كابيتال» في تقريرها الخاص إلى أن إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي على المدى المتوسط تعزز العائد على حقوق الملكية للمساهمين، موضحة أن البنك الأهلي الكويتي يستفيد من موقعه من أجل زيادة حصته السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد داخل السوق الكويتي، جنبا إلى جنب مع تنمية عملياته على المستوى الدولي، ومتوقعة أن تسهم إستراتيجية التحول في تقليص الأثر البيئي لعملياته وتسجيل معدل نمو سنوي في الميزانية العمومية بنسبة 6% للفترة الممتدة بين 2022 و2028، وتحقيق معدل نمو سنوي مركب لربحية السهم بنسبة 18% خلال الفترة نفسها.
وأضافت «أرقام كابيتال» أنه في الوقت نفسه، يتوقع خفض تكلفة الائتمان في البنك الأهلي الكويتي إلى 80 نقطة أساس في الفترة المقبلة مقابل 170 نقطة أساس خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2022، بما يتماشى مع المؤشرات المسجلة في القطاع المصرفي داخل الكويت.
وأفادت الشركة بأن التركيز على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في السوق الكويتي والنمو خارج الكويت يدعمان نمو البنك الأهلي الكويتي، لافتة إلى أن 84% من محفظة القروض لديه تأتي من قطاع الشركات، وكاشفة أنه كجزء من إستراتيجية التحول الخاصة به التي تمتد للسنوات المالية 2022 إلى 2027، فإنه يتم الاستثمار بشكل متزايد في البنية التحتية الرقمية الخاصة بالبنك وخصوصا في قطاع التجزئة، ما من شأنه الاستفادة من العروض المتواصلة التي يتم توفيرها في القطاع والمساعدة في زيادة فرص النمو وهوامش الربحية والرسوم.
وذكرت أن التطورات الاقتصادية الإيجابية وعلى رأسها القضية الإسكانية، فيتوقع أن تؤدي إلى تعزيز آفاق النمو بشكل كبير بالنسبة للبنك الأهلي الكويتي وسط التزامه العالي بتحديد هوامش عالية لعملياته، وكشفت أن السوق الكويتي يشكل السوق الرئيسي بالنسبة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بحيث يستحوذ على نحو 65% من إجمالي القروض لديه، مع اهتمام كبير في الوقت نفسه بسوقي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية اللذين يستحوذان على 35% من إجمالي قروض المجموعة.
ولفتت إلى وجود آفاق كبيرة للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ظهرت بشكل خاص في بداية العام الحالي، مرجحة أن تكون الأسواق خارج الكويت ذات أهمية بالنسبة للبنك في الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت تساعد المصدات الرأسمالية القوية وجودة الأصول على تعزيز زخم النمو في البنك الأهلي الكويتي، بينما ساهمت عملية زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون دينار والتي تم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى تسجيل تحسن في معدل رأس المال المتداول للبنك إلى 12.4% خلال الربع الثالث مقابل 10.7% خلال الربع الثاني.
من جهة أخرى، من المحتمل أن تكون عوائد الأصول القوية لدى البنك الأهلي الكويتي، والتي تأتي في المرتبة الثالثة في القطاع المصرفي داخل الكويت، مدفوعة بشكل قوي من النمو المتواصل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد (التجزئة)، مرجحة أن يصل العائد على الأصول إلى 6.5% خلال السنة المالية 2024، وهي نسبة تعتبر من أعلى النسب في السوق المحلي.
واعتبرت «أرقام كابيتال» أن ترقية البنك الأهلي الكويتي إلى السوق الأول في بورصة الكويت والتي تدخل حيز التنفيذ في 11 فبراير 2024 ستؤدي إلى زيادة التداولات على سهم البنك من قبل الشركات والمؤسسات والصناديق الدولية التي تتبع مؤشر السوق.

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