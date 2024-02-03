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KIB يعين محمد الدويلة مديرا عاما لإدارة الخزانة

2/3/2024 9:27:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين محمد الدويلة مديرا عاما لإدارة الخزانة، إذ يتمتع بسجل حافل وخبرة تناهز 19 عاما في مجال الخزانة والاستثمار. ويأتي هذا القرار في إطار تركيز البنك على تنمية رأسماله البشري، والتزامه باستقطاب الكفاءات الوطنية للارتقاء بخدماته ومنتجاته المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقدمة لجميع شرائح المجتمع.
وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: يسرنا كثيرا تعيين محمد الدويلة مديرا عاما لإدارة الخزانة، وبلا شك، سيكون إضافة قيمة إلى فريق عمل KIB. إن خبرته الواسعة وسجله الحافل في إدارة عمليات الخزينة المعقدة يمنحانه رؤى فريدة ومنظورا استراتيجيا سيكون ذا أهمية بالغة في أداء دوره الجديد على أكمل وجه في البنك.
وأضاف: يعد تعيين الدويلة جزءا من التزام KIB المستمر بتعزيز كوادره الوطنية على مستوى القيادات والارتقاء بقدراته التشغيلية وفقا لرؤيته العامة. نحن واثقون بقدرة الدويلة على الإسهام بشكل فعال في تعزيز عمليات إدارة الخزانة، ودفع عجلة الابتكار، وضمان استمرار نجاحها، إضافة إلى تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية لتلبية احتياجات عملاء البنك المتطورة.
وتميزت مسيرة الدويلة المهنية بإنجازات مهمة، حيث كان يشغل مؤخرا منصب نائب المدير العام للخزانة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وأسس فيه وحدة أسواق رأس المال وترأسها، كما لعب دورا حيويا في إنشاء إدارة الأصول والخصوم في الخزانة. وإضافة إلى ذلك، كانت للدويلة أدوار استراتيجية في الإدارة الخاصة بأسواق رأس المال وأسواق النقد، وإعداد السياسات، وبناء أنظمة تكنولوجيا المعلومات في قطاع الخزانة.
وقبل انضمامه إلى بيت التمويل الكويتي، عمل الدويلة كمتداول أول في قسم الخزانة في البنك الأهلي المتحد - الكويت (AUB)، وقبل ذلك، عمل كمسؤول أول في الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.
جدير بالذكر أن الدويلة حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال، إلى جانب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت. وقد شارك بالتدريس في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، لاسيما في معهد الدراسات المصرفية، بما يعكس التزامه بإثراء هذا المجال وتنمية قدرات المختصين فيه.

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