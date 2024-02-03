أسعار النفط تتراجع مع تضاؤل للآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) انخفضت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي، مسجلة خسائر أسبوعية بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي قلصت احتمالات تخفيض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على النفط الخام. كما أدى تعثر النمو في الصين واحتمال تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط إلى انخفاض الأسعار. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 77.33 دولارا للبرميل، متراجعا 1.37 دولارا. في حين تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 72.28 دولارا للبرميل، بانخفاض بلغ 1.54 دولارا. وعلى المستوى الأسبوعي تراجع كلا الخامين القياسيين بنحو 7 بالمئة. وكانت أسعار النفط قد سجلت تراجعا بنسبة 2 بالمئة يوم الخميس عقب ورود تقارير عن احتمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقد يؤدي وقف الحرب إلى تخفيف المخاطر السياسية المتعلقة بممرات الشحن في الخليج والبحر الأحمر، والتي تعتبر أساسية لتدفق مصادر الطاقة العالمية. ومن ناحية أخرى، يبدو أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي تميل إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سوف تستمر على المدى القريب. وكانت بيانات الوظائف الامريكية قد أظهرت ارتفاعا في يناير بشكل فاق التوقعات، مما يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، قفز سعر الدولار مقابل كافة العملات الرئيسية. ومن ناحية أخرى، ساعد العطل في مصفاة النفط التابعة لشركة "بي بي"، والبالغة طاقتها 435 ألف برميل يوميا، في ولاية إنديانا الى إبقاء الأسعار منخفضة.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا لاتزال دون الـ 10 دولارات للأسبوع الثالث
شهدت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفاعًا طفيفًا الأسبوع الماضي، لكنها بقيت أقل من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يستمر ضعف الطلب العامل الرئيس في توجيه الأسعار. وتشير تقديرات مصادر الصناعة إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا قد ارتفع قليلاً بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 9.60 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي هذا السياق قالت فريبورت، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، يوم الجمعة إنها تتوقع أن تبقى إحدى وحدات التسييل الثلاث في مصنعها في تكساس خارج الخدمة لمدة شهر تقريبًا بعد أن واجهت مشكلة فنية خلال العاصفة الجليدية الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة انه لم يكن هناك تأثير يذكر على الأسعار بعد الإعلان عن توقف العمل في مشروع فريبورت، في ظل توفر كميات كبيرة من الغاز المسال في حوض المحيط الأطلسي. وفي هذه الاثناء، استمر انخفاض الأسعار في دعم ارتفاع نشاط الشراء في جنوب آسيا، مع تواجد المشترين الصينيين في السوق الفورية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات بانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب على التدفئة. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي يوم الجمعة، حيث أدى إنتاج طاقة الرياح القوي ودرجات الحرارة المعتدلة نسبيا في هذا الوقت من العام إلى كبح الطلب. وتشعر الأسواق عمومًا بالارتياح مع احتمال بقاء مخزونات الغاز في أوروبا مرتفعة حتى نهاية فصل الشتاء.
إعداد: مؤسسة العطية.
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