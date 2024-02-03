الأداء الرائد لسويسرا في مجال تعويض الكربون يثير التساؤلات



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Treibhausgas-Kompensation: Schweizer Pionierstrategie wirft Fragen aufEspañol (es) Dudas ante la estrategia suiza para compensar las emisiones de carbonoPortuguês (pt) Suíça é líder na compensação de carbono中文 (zh) 瑞士在碳抵消方面走在前列,许多问题值得深思Français (fr) Des e-bus thaïlandais pour améliorer le bilan carbone de la SuissePусский (ru) После COP28: что дальше делать с ((углеродными компенсациями))?English (en) Switzerland's pioneering carbon offsets strategy raises questions (الأصلي)日本語 (ja) カーボン・オフセットを推進するスイス 気候目標達成に貢献するのか?中文 (zh) 瑞士在碳抵換方面走在前列,許多問題值得深思Italiano (it) L'approccio pionieristico della Svizzera alla compensazione delle emissioni solleva interrogativi

التزمت سويسرا بخطتها في تعويض جزء من انبعاثاتها من الكربون في الخارج، بغية تحقيق أهدافها البيئية المتعلقة بتغيّر المناخ. وفي ظل شكوك العالم حيال مصداقية أسواق الكربون، ما تزال البلاد ملتزمة بإستراتيجيتها في هذا الصدد.

في شوارع بانكوك الحيوية، ومنذ عام تقريباً، يقوم أسطول أزرق من الحافلات الكهربائية، التي تتحرّك بين السيارات والدراجات النارية المزعجة، بنقل السكان والساكنات المحليين.ات وكذلك السياح والسائحات. وبالمقارنة مع سابقاتها من الحافلات، تُعتَبر هذه الحافلات أكثر نظافة، وأقل إزعاجاً، والأهم من كل ذلك، أنها غير مخلّفة للانبعاثات المضرّة بالبيئة. لكن تايلاند لا يمكنها احتساب التعويضات المستحقة عن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) - لأن سويسرا هي المخولّة القيام بذلك.

كانت سويسرا قد حدّدت لنفسها هدفاً بالعمل بتقليل نسبة انبعاثاتها من الكربون إلى معدّل النصف، وذلك بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الانبعاثات التي شهدتها البلاد عام 1990. ولتحقيق هذا الهدف، قامت بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول النامية مثل تايلاند، وبدعم المشاريع المتعلّقة بتحسين المناخ هناك. ويُعتبر استخدام هذا النهج أقل كلفة مالية، مقارنة بتنفيذ تدابير مباشرة داخل البلاد، للحد من الانبعاثات الضارة. وفي الواقع، تخطط سويسرا بهذه الطريقة لتوفير حوالي 43 مليون طن من مكافآت ثاني أكسيد الكربون، أو ثلث إجمالي انبعاثاتها.

وكان الاتفاق بين سويسرا وتايلاند قد تم توقيعه في عام 2022. وفي ديسمبر من العام الماضي، كان مشروع الحافلات هو أول مشروع تمت الموافقة عليه للمشاركة في سوق تداول وحدات الانبعاثات، لضمان الامتثال للمعايير البيئية. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الانتقادات تجاه الدول الغنية بشأن لجوئها إلى الدول النامية للحد من الانبعاثات نيابةً عنها.

اتفاقيات المناخ السويسرية مع تونس تعزيز أيضا للعلاقات الثنائية بين البلديْن

كجزء من مسعاها لتنفيذ خطتها الوطنية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة النصف حتى موفى 2030، وقعت سويسرا اتفاقية مع تونس على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي استضافته دبي في العام الماضي.

الاتفاقية وقعها من الجانب السويسري ألبرت روشتي، وزير البيئة والاتصالات، وعن الجانب التونسي وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي مهداوي.

وتتيح هذه الاتفاقية لسويسرا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تونس بينما يمكن لسويسرا احتساب الانبعاثات الموفّرة في رصيدها كخفض للوقود الأحفوري. ويسمح اتفاق باريس بشأن المناخ، بهذا الصنف من الاتفاقيات بشرط أن يساعد في تحقيق أهداف باريس، وأن يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

ويجسّد هذا الاتفاق بحسب جوزاف رينغلي، سفير سويسرا بتونس " "الالتزامات الدولية بين سويسرا وتونس فيما يتعلق بمكافحة التغيير المناخي". ويؤكّد بحسب رأيه "تعاون الدولتيْن من أجل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مع تقوية علاقاتهما الثنائية العميقة".

ورغم أن هذا الاتفاق في حد ذاته لا ينص على مشروعات بعينها أو أهداف محددة كميا من الواجب تحقيقها، فإنه وبحسب ما أبلغت به وزارة البيئة السويسرية سويس إنفو عبر البريد الإلكتروني، "يضع هذا الاتفاق الإطار الذي يسمح للأفراد أو الإدارة الفدرالية بتنفيذ مشاريع حماية المناخ التي تلبي على الأقل المتطلبات العالية لاتفاقية باريس". وتضيف: "الاتفاق يحدد الشروط الأساسية لمشاريع حماية المناخ ويوفر الأمان القانوني للشركاء التجاريين". وبذلك، لا يُلزم هذا الاتفاق سويسرا، كطرف فيه، "باي التزام مالي، لكنه يوفّر فرصة للمستوردين السويسريين والسويسريات للوقود الذين واللواتي يخضعون.ن لإلزام التعويض بشراء تخفيضات الانبعاثات المستمدة من مشاريع في تونس"، تضيف الناطقة باسم وزارة البيئة.

وعن حجم الانبعاثات التي تريد سويسرا توفيرها بفضل اتفاقها مع تونس، تقول وزارة البيئة السويسرية في حوار مكتوب مع سويس إنفو: "لا يزال حجم الحصة الأجنبية من أهداف المناخ السويسرية قيد المناقشة في البرلمان. وأما القرار بشأن الدولة الشريكة وعدد مشاريع حماية المناخ التي سيتم تنفيذها في الخارج فهو متروك لمستوردي الوقود السويسريين، المطالبين بمقتضى اتفاقهم مع الحكومة السويسرية بتوفير أطنان محددة من الانبعاثات المخفضة ".

كما ترى وزارة البيئة السويسرية أن "هذا الاتفاق المربح للجانبين يعطي بعدًا جديدًا للعلاقات الثنائية طويلة الأمد مع تونس من خلال توسيع التعاون بين البلدين إلى مجال جديد".

ولا يفوت الوزارة التذكير بأن "سويسرا تموّل، كجزء من برنامجها للتعاون في تونس، مختلف المشاريع المتصلة بالقضايا البيئية. وتدعم سويسرا هذا البلد الشمال إفريقي بوجه خاص في مجالات الزراعة العضوية، والامتثال للمعايير البيئية في بعض القطاعات الصناعية، فضلا عن مستوى التأهب والقدرة لدى السلطات التونسية للتصدي للكوارث الطبيعية المتصلة بتغير المناخ".

مع ذلك، يواجه هذا الصنف من الاتفاقيات بانتقادات شديدة من طرف العديد من المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال البيئة، والتي ترى من وجهة نظرها أن سويسرا تستغل ثراءها من أجل حمل البلدان الفقيرة على بذل جهود واتخاذ تدابير عوضا عنها بمقابل زهيد، وهي إجراءات ترفض هي القيام بها على أراضيها لتكلفتها الباهظة اجتماعيا واقتصاديا.

أما رد الحكومة السويسرية على ذلك، فهو أن هذا الصنف من اتفاقيات المناخ "يسمح لسويسرا بالمساهمة في حماية المناخ العالمي بشكل أكثر جدوى من مجرد اتخاذ إجراءات داخل البلاد. وأن هذا التعاون لا يعترف إلا بخفض الانبعاثات في البلد الشريك الذي لم يكن ليحدث لولا عائدات البيع في سويسرا. ولذلك يستفيد البلد الشريك من الاستثمارات الخضراء مع تعزيز التنمية المستدامة في الموقع. كما يضمن الرصد المستقل خفض الانبعاثات بالفعل". ولذلك فإن هذا التعاون، بحسب الحكومة السويسرية هو "عملية مربحة لكل من البلدان الشريكة وللمناخ".

End of insertion

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمثل بداية فترة تاريخية جديدة لتعويض انبعاثات الكربون بين البلدين، إلا أنها تثير أيضاً في الوقت نفسه، العديد من الأسئلة. ومن هذه الأسئلة على سبيل المثال لا الحصر: ما مدى شفافية عملية التصديق على التعويضات؟ هل تلبي مثل هذه المشاريع فعلاً الشروط المحددة في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ؟ وهل قامت سويسرا بتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها المناخية من خلال ما يُعرف بتعويض انبعاثات الكربون؟

"سويسرا هي أول دولة تمكنت فعلاً من إبرام مثل هذه الاتفاقات الثنائية بنجاح"، كما يقول أكسل ميكائيلوفا، وهو باحث في جامعة زيوريخ وشريك في شركة الاستشارات "مجموعة آفاق المناخ" (Perspectives Climate Group) ، ويقدم استشارات للأمم المتحدة وللدول الفردية بشأن تنفيذ مثل هذه الاتفاقات وأسواق تعويضات الكربون. ويضيف متسائلاً: "في الوقت الحالي، هناك عدد قليل جداً من المشاريع، لأن العمل بها لم يبدأ إلا مؤخراً. ولكن إذا وجدنا أنفسنا في المستقبل أمام العديد من المشاريع القائمة في نفس الوقت، فكيف ستضمن سويسرا أن يتم التعامل مع هذه المشاريع بطريقة متساوية؟".

من السياسة إلى التعويضات

لكن الرحلة بين اتفاق ثنائي بين بلدين ما، وصولاً إلى تبادل رصيد خفض الانبعاثات هي رحلة طويلة ومعقدة؛ فعلى الرغم من توقيع سويسرا على اتفاقيات مع 14 دولة منذ عام 2020، إلا أن عدداً قليلاً منها حتى الآن تمكن من الانتقال إلى مرحلة الاجراءات القابلة للقياس. وبالإضافة إلى المشروع التايلاندي، فقد تمت الموافقة على مشروعين مماثليْن آخريْن من قبل الحكومة السويسرية، واحد في غانا والآخر في فانواتو. ومن غير الواضح حتى اليوم، متى سترى المشاريع الأخرى النور وتبدأ في بيع رصيد الانبعاثات.

محتويات خارجية

ومن حيث المبدأ، عندما توقع سويسرا اتفاقاً ثنائياً مع دولة ما، يكون بإمكان أي جهة، سواء كانت شركة أو جمعية صناعية ترغب في تعويض انبعاثاتها، شراء رصيد من مشاريع قائمة في تلك الدول. ولكن للقيام بذلك، تحتاج هذه الجهة المعنية أولاً إلى إيجاد مشروع قابل للتنفيذ، يتناسب مع المعايير التي حددها اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، وهو اتفاق دولي ملزم قانونياً، كان قد تم التوقيع عليه في عام 2015.

وحتى الآن، يجري التعويض عن انبعاثات في الخارج من قبَل كل من مؤسسة سويسرية تدعى "كليك" (KliK) والإدارة الفدرالية فقط. تأسست مؤسسة "كليك" من قبل مشغلي ومشغلات محطات الوقود ومستوردي ومستوردات الوقود، للوفاء بالتزامهم.هنّ القانوني في تعويض الانبعاثات. ويتم تمويل هذه المؤسسة بمقدار 8 سنتات لكل لتر من البنزين المباع للسائقين.ات. وتتراكم هذه المبالغ كرأس مال تستخدمه مؤسسة "كليك" لشراء رصيد من مشاريع بيئية في سويسرا وخارجها.

swissinfo

ولكن، حتى يتسنى لمؤسسة "كليك" القيام بعملية شراء رصيد من وحدات حقوق الانبعاثات الكربونية من مشاريع أخرى، أو من أسواق التداول، من خلال دعم مشاريع من شأنها تقليل الانبعاثات في مكان آخر، بغية تعويض جزء من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها، ينبغي أن تقوم بتوثيق هذه العملية من قبل الحكومة السويسرية.

وهذا ما حدث في ديسمبر 2023، عندما وافق المكتب الفدرالي للبيئة (FOEN) على التقرير الأولي الذي قدمته شركة "إنرجي أبسولوت" (Energy Absolute)، وهي شركة تايلاندية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة- عبر مالك مشروع تايلاندي - وشركة الاستشارات السويسرية "ساوث بول" (South Pole)، المتخصصة في مجال الاستدامة البيئية وتقديم الحلول للشركات والمؤسسات، لتحقيق أهدافها في مجال حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويشير التقرير المذكور، إلى أن استبدال الحافلات القديمة بـ 550 حافلة كهربائية أدى إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,916 طناً خلال الفترة الزمنية الواقعة بين شهريْ أكتوبر وديسمبر من عام 2023.

ويمكن لشركة "إنرجي أبسولوت" الآن بيع رصيدها من الوحدات، المعروفة أيضاً بنتائج التخفيف المنقولة دولياً، (اختصاراً ITMOs) وهي نوع من أنواع الرصيد البيئي الذي يتم توليده من خلال مشاريع تقليل الانبعاثات في الدول المتطوّرة اقتصادياً، حيث يقابل كل طن واحد من ثاني أكسيد الكربون رصيد واحد. وتساعد عائدات هذه المبيعات من الأرصدة، شركة "إنرجي أبسولوت" في استرداد استثماراتها التي قامت بها في تقديم 2000 حافلة حتى الآن. وتُعتبر مؤسسة "كليك" هي المشتري الوحيد لهذه الأرصدة، وذلك بفضل العقد الذي وقعته مع الشركة التايلاندية.

أهداف لا يمكن تحقيقها؟

وعلى الرغم من كون هذه العملية نموذجاً يُحتذى به، إلا أنها تثير العديد من التساؤلات التي تبقى دون إجابات.

والسؤال الأهم الذي يُطرح، يتعلّق بتلك الفجوة بين هدف سويسرا المعلن الذي يتمثل في تعويض ما يصل إلى 43 مليون طن من انبعاثاتها في الخارج، من جهة، ومدى سرعة إصدار وتداول أرصدة وحدات ITMOs، مع اقتراب استحقاق عام 2030، من جهة أخرى. وتخطط مؤسسة "كليك" للعمل على تعويض ما لا يقل عن 20 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مشاريع أجنبية بحلول عام 2030. وفي الوقت الراهن، تركز المؤسسة اهتمامها على الحصول على رصيد الوحدات (ITMOs) الناجمة عن 18 مشروعاً، ولكن هذه المشاريع لا تزال في مرحلة التطوير، ولن تساهم سوى بتحقيق نصف كمية الرصيد الذي تصبو إليه سويسرا في هدفها الذي وضعته لعام 2030.

المزيد

المزيد

الآلة والأخلاق.. تحديات الذكاء الاصطناعي

تُواجه سويسرا - التي تُعتَبَر إحدى الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي - تحديات أخلاقية أيضاً.

لكن مايكل برينفالد، رئيس القسم الدولي في مؤسسة ((كليك"، لا يبدو قلقاً بشأن هذا الأمر. ويقول في هذا الإطار، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "في إطار النظام المحلي الحالي، تبقى الإمكانيات في سويسرا، التي تُعنى بأنشطة الحد من التأثير السلبي على البيئة، محدودة، مقارنة بالإمكانيات الهائلة في الخارج، لتطوير مثل هذه الأنشطة"، خاصة وأن تكلفة تمويل المشاريع البيئية في الخارج أقل بكثير من تمويلها على الأراضي السويسرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ستة مشاريع من بين 18 مشروعاً تجريبياً قيد التطوير، لا تزال في انتظار الموافقة النهائية عليها من قبل السلطات. ولم يقدم أي من مالكي ومالكات المشاريع البيئية، الذين واللواتي تم الاتصال بهم.هنّ، تاريخاً محدداً لبدء التداول في الرصيد. وت.يقول بعضهم.هنّ إن الأطُر القانونية لهذه المشاريع في البلدان المضيفة لم توضع بعد، مما تسبب في تأخير تنفيذها.

عملية الموافقة أشبه بصندوق أسود

إن التمحيص في آلية الموافقة في سويسرا على المشاريع، يثير أيضاً العديد من التساؤلات؛ فلكي يتم تداول الرصيد، ينبغي على سويسرا الموافقة على النتائج الأولية، التي تظهر أن المشاريع المقترحة، تقلل فعلياً من انبعاثات الكربون.

حالياً، يمكن لسويسرا وشركائها تحديد كيفية تقييم المشاريع والموافقة عليها. لم يحدد المكتب الفدرالي للبيئة أساليب احتساب حجم رصيد الانبعاثات، ولكنه يقوم بتقييم كل اقتراح مشروع على حدة. ووفقاً لخبير سياسات المناخ ميكائيلوفا، فإن هذا الأمر يجعل من الصعب ضمان جودة ومصداقية هذا الرصيد. ويقول ميكائيلوفا: "أساساً، بإمكان المكتب الفدرالي للبيئة تطبيق منهجيات وأساليب مختلفة لاحتساب حجم الرصيد، وذلك بحسب تقديره الخاص"، على حد تعبيره.

ويشبه ميكائيلوفا المنهجيات بالصندوق الأسود، حيث تقوم شركته بدعم مشاريع في قطاع التبريد في غانا والمغرب عبر كتابة الوثائق التي ينبغي تقديمها إلى كل من المكتب الفدرالي للبيئة والحكومات المحلية، بغية الحصول على الموافقة. وفي هذا الصدد يقول: " نقوم بإرسال الوثائق إلى المكتب الفدرالي للبيئة، دون أن نعلم بالضبط ما سنتلقاه من رد".

ويستمر المكتب الفدرالي للبيئة في اتباع نهجه بتقييم كل مشروع على حدة، بدلاً من اللجوء إلى أساليب قياسية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن مشروع الحافلات الكهربائية التايلاندي هو المشروع الثالث الذي تتم الموافقة عليه، في إطار اتفاقيات المناخ الخاصة بسويسرا. ويقول المتحدث باسم المكتب، في رد بريدي على موقع سويس إنفو(swissinfo) إن هذا النهج المرن سيسمح بتدفق النتائج الجديدة بشكل أسرع إلى المشاريع الجارية. ويضيف أن الخبرة المكتسبة من 200 مشروع تعويض في سويسرا، أظهرت أن المكتب الفدرالي للبيئة، يقف على مسافة واحدة من كل المشاريع عند تقييمها.

نذكر أيضاً أن الأحكام القليلة المتعلقة بتعويضات الكربون الثنائية، تم تحديدها في المادة 6.2 من اتفاق باريس. وأحد الشروط الرئيسية هي تلقّي "الدولة المستضيفة" للمشاريع، دعماً مالياً عن تلك التي لم تكن ستتحقق بشكل طبيعي. وبالرغم من اعتبار معيار "الإضافية" للانبعاثات في الخارج أمراً حاسماً، لا سيّما وأنه مدرج في قانون سويسرا للانبعاثات الكربونية، إلا أنه يبقى في الوقت نفسه معياراً صعب التقييم. وفي هذا السياق نذكّر هنا، أن معيار "الإضافة" يعني أن يكون للمشروع تأثير إيجابي إضافي على البيئة، وأن يسهم في تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار يتجاوز ما كان من الممكن تحقيقه لو لم يكن موجوداً.

النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

ومع أن تايلاند تستفيد فعلاً من الاتفاق الذي وقعته مع سويسرا، فإن هذا الاتفاق لا يتضمن مساعدات مباشرة أو دعماً مالياً من سويسرا، ولكنه يخلق آلية سوق يمكن من خلالها تداول رصيد الوحدات (ITMOs) بين البلدين. ويقول نوراساك سوفاكورنتاناكيت، نائب الرئيس التنفيذي في شركة "إنرجي أبسولوت"، الشركة التايلاندية التي بدأت تطوير المشروع بالتعاون مع "ساوث بول" في عام 2020: "من خلال هذا البرنامج فقط، يمكننا تحمل تكاليف استبدال الحافلات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وإحداث تغيير كبير على صعيد البيئة".

وصدر مؤخّراً تحليل أجراه كلٌ من تحالف سويسرا الجنوبية ومنظمة "فاستنأكشن" (Fastenaktion)، يسلط الشكوك على معيار "الإضافة" في هذا المشروع: تشير المنظمتان السويسريتان إلى أن الحافلات الكهربائية في بانكوك ربما كان من المرجح تشغيلها حتى بدون الاتفاق مع سويسرا والأموال المرتبطة بها. وفي استجابة لهذه الادعاءات، صرّح المعنيّون والمعنيّات في كل من المكتب الفدرالي للبيئة ومؤسسة "كليك" لموقع "كلايمت هوم نيوز" الإخباري (Climate Home News)، بأنه سيتم الموافقة فقط على المشاريع التي تولّد تقليصات إضافية في انبعاثات الكربون.

رد فعل عنيف تجاه تعويضات الكربون

ومرة أخرى، كانت تعويضات الكربون موضوعاً مثيراً للجدل في محادثات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن تغير المناخ "كوب28" (COP28) في دبي، حيث تباينت وجهات النظر لممثلي وممثلات ما يقرب من 200 دولة في قضايا أساسية مثل مستوى الشفافية.

وكان قد سبق ذلك، ما تعرضت له السوق الطوعية، التي يمكن للمواطنين والمواطنات اختيار تعويض رحلة ببضع فرنكات على سبيل المثال، من انتقادات بسبب تصريحات مبالغ فيها. وعلى إثر هذه الانتقادات، اضطرت شركة "ساوث بول" الرائدة عالمياً في مجال بيع رصيد الكربون والتعويض عن انبعاثات الكربون، من خلال مشاريع بيئية مستدامة، إلى التخلي عن مشروعها الرائد لإعادة التشجير في زيمبابوي، واستقال العديد من المسؤولين والمسؤولات فيها منذ ذلك الحين.

وستواصل سويسرا السعي عبر مسارها الثنائي لتعويض انبعاثات الكربون. في دبي، وقع وزير البيئة السويسري ألبرت روشتي العديد من الاتفاقيات مع كل من تشيلي وتونس. "بوجود مثل هذه المشاريع الدولية، حيث يوجد ما يسمى بالفواكه المنخفضة - (تعبير يشير إلى المشاريع أو الجهود التي يمكن تحقيقها بشكل سريع وبتكلفة منخفضة) - يمكننا تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أسرع من خلال تنفيذ تدابير تخفيض ثاني أكسيد الكربون الإضافية والصعبة والمكلفة في سويسرا"، كما يصرّح روشتي لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF).

المزيد

المزيد