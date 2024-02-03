خبرني : إعدام أب رمى طفليه بمساعدة عشيقته من الطابق الـ15

MENAFN - Khaberni) خبرني - نفذت السلطات في الصين يوم أمس الأربعاء عقوبة الإعدام بحق عشيقين متهمين بإلقاء طفلين من نافذة شقة شاهقة في عام 2020.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت في وقت سابق على تشانغ بو، والد الطفلين الصغيرين، وشريكته يي تشنغ تشن، بالإعدام بتهمة القتل العمد لفتاة تبلغ من العمر عامين وصبي يبلغ من العمر عام واحد.

واستأنف العشيقان الحكم الأولي، مما أدى إلى محاكمة ثانية بدأت في محكمة الشعب العليا في تشونغتشينغ.

وفي مايو (أيار) 2023، أيدت المحكمة الحكم الأصلي، وأحالته للمراجعة أمام محكمة الشعب العليا، وفقاً للأحكام القانونية التي تتطلب موافقة المحكمة العليا على التنفيذ.





** دوافع خسيسة ووحشية

وقالت محكمة الشعب المتوسطة في بيان لها إن المتهمين اعتبرا أبناء بو "عقبة" أمام زواجهما، وادعيا أنهما سقطا عرضياً من الطابق الخامس عشر في برج سكني بمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد.

ووجدت المحكمة أن دوافع المتهمين كانت "خسيسة" وأن وسائلهما وحشية، وحكمت عليهما بعقوبة الإعدام في حكمها الأصلي الصادر في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وقالت المحكمة أثناء إصدار الإدانة إن الرجل والمرأة "انتهكا القانون والحدود الأخلاقية" بفعلهما الذي تسبب في "تأثير اجتماعي رهيب".





** تحريض على القتل

وكان بو قد بدأ علاقة غرامية خارج نطاق الزواج مع تشينغتشن من بلدية تشونغتشينغ الصينية، وبعد فترة وجيزة طلق زوجته تشين ميلين في فبراير (شباط) 2020، وقرر الاثنان قتل الطفلين.

وألقى الأب ابنه البالغ من العمر سنة واحدة وابنته البالغة من العمر عامين من نافذة الطابق الخامس عشر في بنايته الشاهقة بعد أن دعاهما إلى شقته.

وقالت محكمة الشعب المتوسطة رقم 5 في تشونغتشينغ في حكمها إن تشينغتشن لم تكن تريد أن يكون لزوجها المستقبلي أطفال من نساء أخريات، وحُكم عليها بالإعدام لأنها أجبرت بو على قتل الطفلين.



وبدأ بو بمواعدة تشنغشن في عام 2019. وطلبت تشنغشن من الأب قتل طفليه في عدة مناسبات لأن والديها اعترضا على زواجها من رجل لديه أطفال.

وجاء في الحكم: "عندما تردد تشانغ بو، أجبرته تشنغتشن على ارتكاب الجريمة".

وبعد أن ألقى طفليه من النافذة، شاهد بعض الجيران بو وهو يبكي بجانبهما.

وقد توفي أحد الأطفال على الفور بينما أُعلن عن وفاة الآخر في المستشفى، بحسب صحيفة

ديلي ميل

البريطانية.