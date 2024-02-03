خبرني : إعدام أب رمى طفليه بمساعدة عشيقته من الطابق الـ15

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نفذت السلطات في الصين يوم أمس الأربعاء عقوبة الإعدام بحق عشيقين متهمين بإلقاء طفلين من نافذة شقة شاهقة في عام 2020.
وكانت المحكمة العليا قد حكمت في وقت سابق على تشانغ بو، والد الطفلين الصغيرين، وشريكته يي تشنغ تشن، بالإعدام بتهمة القتل العمد لفتاة تبلغ من العمر عامين وصبي يبلغ من العمر عام واحد.
واستأنف العشيقان الحكم الأولي، مما أدى إلى محاكمة ثانية بدأت في محكمة الشعب العليا في تشونغتشينغ.
وفي مايو (أيار) 2023، أيدت المحكمة الحكم الأصلي، وأحالته للمراجعة أمام محكمة الشعب العليا، وفقاً للأحكام القانونية التي تتطلب موافقة المحكمة العليا على التنفيذ.
** دوافع خسيسة ووحشية
وقالت محكمة الشعب المتوسطة في بيان لها إن المتهمين اعتبرا أبناء بو "عقبة" أمام زواجهما، وادعيا أنهما سقطا عرضياً من الطابق الخامس عشر في برج سكني بمدينة تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد.
ووجدت المحكمة أن دوافع المتهمين كانت "خسيسة" وأن وسائلهما وحشية، وحكمت عليهما بعقوبة الإعدام في حكمها الأصلي الصادر في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وقالت المحكمة أثناء إصدار الإدانة إن الرجل والمرأة "انتهكا القانون والحدود الأخلاقية" بفعلهما الذي تسبب في "تأثير اجتماعي رهيب".
** تحريض على القتل
وكان بو قد بدأ علاقة غرامية خارج نطاق الزواج مع تشينغتشن من بلدية تشونغتشينغ الصينية، وبعد فترة وجيزة طلق زوجته تشين ميلين في فبراير (شباط) 2020، وقرر الاثنان قتل الطفلين.
وألقى الأب ابنه البالغ من العمر سنة واحدة وابنته البالغة من العمر عامين من نافذة الطابق الخامس عشر في بنايته الشاهقة بعد أن دعاهما إلى شقته.
وقالت محكمة الشعب المتوسطة رقم 5 في تشونغتشينغ في حكمها إن تشينغتشن لم تكن تريد أن يكون لزوجها المستقبلي أطفال من نساء أخريات، وحُكم عليها بالإعدام لأنها أجبرت بو على قتل الطفلين.
وبدأ بو بمواعدة تشنغشن في عام 2019. وطلبت تشنغشن من الأب قتل طفليه في عدة مناسبات لأن والديها اعترضا على زواجها من رجل لديه أطفال.
وجاء في الحكم: "عندما تردد تشانغ بو، أجبرته تشنغتشن على ارتكاب الجريمة".
وبعد أن ألقى طفليه من النافذة، شاهد بعض الجيران بو وهو يبكي بجانبهما.
وقد توفي أحد الأطفال على الفور بينما أُعلن عن وفاة الآخر في المستشفى، بحسب صحيفة
ديلي ميل
البريطانية.
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