بيرو.. زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب المياه قبالة الساحل الشمالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر المياه قبالة الساحل الشمالي لبيرو، السبت.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع يوم السبت الساعة (23:31 بتوقيت غرينتش).
وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 122.5 كيلومتراً، عند التقاء خط عرض 8.03 درجات جنوباً وخط طول 79.73 درجة غرباً.
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