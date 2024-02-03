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بيرو.. زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب المياه قبالة الساحل الشمالي

2/3/2024 8:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر المياه قبالة الساحل الشمالي لبيرو، السبت.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع يوم السبت الساعة (23:31 بتوقيت غرينتش).

وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 122.5 كيلومتراً، عند التقاء خط عرض 8.03 درجات جنوباً وخط طول 79.73 درجة غرباً.

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