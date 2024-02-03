خبرني : عروس ترفض الزواج بآخر لحظة لهذا السبب!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شهدت ولاية أوتار براديش الهندية حالة زفاف فريدة من نوعها، حيث اضطرت العروس للانسحاب من الحفل في اللحظة الأخيرة عندما اكتشفت أن عريسها يعاني من حالة مرضية عقلية، وأن المجوهرات التي أحضرتها عائلة العريس مزيفة.
وشعر القرويون بالغضب بعد رؤية العريس في موكب زواج جاء إلى إحدى قرى منطقة كوتوالي.
وأبلغت عائلة العروس عن الأمر برمته إلى شرطة لامبهوا كوتوالي التي اقتادت العريس ووالده إلى مركز الشرطة وباشرت التحقيق في القضية.
** كشف السر
وكان موكب الزواج قد أتى من قرية في منطقة موتيجاربور كوتوالي إلى قرية في لامبهوا كوتوالي يوم الخميس.
وبعد وصول موكب الزفاف إلى القرية بدأت تحدث أشياء غريبة، ومن باب الفضول تحدث بعض صبيان القرية مع العريس لينكشف السر الذي حاولت أسرته أن تخفيه.
وسرعان ما تحول الهمس الذي بدأ ليلاً حول تصرفات العريس إلى جدال في الصباح.
واستعانت عائلة الفتاة بشرطة لامبهوا كوتوالي، وبمجرد ورود أخبار وصول الشرطة، فرّ ما بين 10 إلى 12 من ضيوف حفل الزفاف من مكان الحادث.
** اتفاق تسوية
وحضر العريس مع والده إلى مركز الشرطة، كما وصل أشخاص من طرف العروس، حيث تم التأكد من أن العريس يعاني من مرض عقلي واضح وعدم توازن في الحديث والتصرفات، وطلبت الشرطة فواتير مجوهرات الزفاف، ليتبين أنها مزيفة أيضاً.
واستمر الجدل بين الطرفين طوال اليوم، حيث رفضت الفتاة وعائلتها إتمام الزواح، وتم حل القضية في نهاية المطاف بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية بينهما، ووافق جانب العريس على دفع تعويض للفتاة، ولم يقدم أي طرف أية شكوى، بحسب موقع
أني تي في نيوز .
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