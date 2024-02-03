خبرني : عروس ترفض الزواج بآخر لحظة لهذا السبب!

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت ولاية أوتار براديش الهندية حالة زفاف فريدة من نوعها، حيث اضطرت العروس للانسحاب من الحفل في اللحظة الأخيرة عندما اكتشفت أن عريسها يعاني من حالة مرضية عقلية، وأن المجوهرات التي أحضرتها عائلة العريس مزيفة.

وشعر القرويون بالغضب بعد رؤية العريس في موكب زواج جاء إلى إحدى قرى منطقة كوتوالي.

وأبلغت عائلة العروس عن الأمر برمته إلى شرطة لامبهوا كوتوالي التي اقتادت العريس ووالده إلى مركز الشرطة وباشرت التحقيق في القضية.





** كشف السر

وكان موكب الزواج قد أتى من قرية في منطقة موتيجاربور كوتوالي إلى قرية في لامبهوا كوتوالي يوم الخميس.

وبعد وصول موكب الزفاف إلى القرية بدأت تحدث أشياء غريبة، ومن باب الفضول تحدث بعض صبيان القرية مع العريس لينكشف السر الذي حاولت أسرته أن تخفيه.





وسرعان ما تحول الهمس الذي بدأ ليلاً حول تصرفات العريس إلى جدال في الصباح.

واستعانت عائلة الفتاة بشرطة لامبهوا كوتوالي، وبمجرد ورود أخبار وصول الشرطة، فرّ ما بين 10 إلى 12 من ضيوف حفل الزفاف من مكان الحادث.





** اتفاق تسوية

وحضر العريس مع والده إلى مركز الشرطة، كما وصل أشخاص من طرف العروس، حيث تم التأكد من أن العريس يعاني من مرض عقلي واضح وعدم توازن في الحديث والتصرفات، وطلبت الشرطة فواتير مجوهرات الزفاف، ليتبين أنها مزيفة أيضاً.

واستمر الجدل بين الطرفين طوال اليوم، حيث رفضت الفتاة وعائلتها إتمام الزواح، وتم حل القضية في نهاية المطاف بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية بينهما، ووافق جانب العريس على دفع تعويض للفتاة، ولم يقدم أي طرف أية شكوى، بحسب موقع

أني تي في نيوز .