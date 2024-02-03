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خبرني : طارق ذياب : أتمنى فوز الأردن بكأس آسيا

2/3/2024 7:18:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال
وزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق والمحلل في شبكة بي ان "طارق ذياب" انه يتمنى فوز الأردن بكأس آسيا.

وخلال تحليله للقاء جيرونا وريال سوسيداد في الدوري الاسباني ، مساء السبت ، قال ذياب انه يهنئ قطر والأردن على تأهلهما لنصف نهائي كأس آسيا.

وتابع ذياب : أنا اردني ، أتمنى فوز الأردن بالبطولة.

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