خبرني : طارق ذياب : أتمنى فوز الأردن بكأس آسيا

خبرني : طارق ذياب : أتمنى فوز الأردن بكأس آسيا
التاريخ
2/3/2024 7:18:01 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال
وزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق والمحلل في شبكة بي ان "طارق ذياب" انه يتمنى فوز الأردن بكأس آسيا.
وخلال تحليله للقاء جيرونا وريال سوسيداد في الدوري الاسباني ، مساء السبت ، قال ذياب انه يهنئ قطر والأردن على تأهلهما لنصف نهائي كأس آسيا.
وتابع ذياب : أنا اردني ، أتمنى فوز الأردن بالبطولة.
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