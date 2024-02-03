خبرني : كوت ديفوار تواصل جنونها بفوز إعجازي على مالي - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) واصلت كوت ديفوار تحدي الصعوبات في كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها على أرضها، حيث تخطت مالي بانتصار درامي في ربع النهائي بنتيجة (2-1) بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، مساء اليوم السبت على ملعب السلام.
وسجل ثنائية كوت ديفوار: سيمون ادينجرا (90) وعمر دياكيتي (120)، بينما أحرز هدف مالي الوحيد: دورجيلس نيني في الدقيقة (71).
وضربت الأفيال بذلك موعدا في نصف النهائي مع الكونغو الديمقراطية، الأربعاء المقبل.
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