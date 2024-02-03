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خبرني : كوت ديفوار تواصل جنونها بفوز إعجازي على مالي - فيديو

2/3/2024 7:18:01 PM

(MENAFN- Khaberni) واصلت كوت ديفوار تحدي الصعوبات في كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها على أرضها، حيث تخطت مالي بانتصار درامي في ربع النهائي بنتيجة (2-1) بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

وسجل ثنائية كوت ديفوار: سيمون ادينجرا (90) وعمر دياكيتي (120)، بينما أحرز هدف مالي الوحيد: دورجيلس نيني في الدقيقة (71).

وضربت الأفيال بذلك موعدا في نصف النهائي مع الكونغو الديمقراطية، الأربعاء المقبل.


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