خبرني : برشلونة يتفادى مفاجآت ألافيس - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني -تغلب برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1 مساء السبت، في إطار الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.

ثلاثية البارسا حملت توقيع روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وفيتور روكي في الدقائق 22 و49 و63، فيما سجل أموروديون هدف ألافيس في الدقيقة 51.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز 12.

