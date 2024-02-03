خبرني : برشلونة يتفادى مفاجآت ألافيس - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تغلب برشلونة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1 مساء السبت، في إطار الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.
ثلاثية البارسا حملت توقيع روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وفيتور روكي في الدقائق 22 و49 و63، فيما سجل أموروديون هدف ألافيس في الدقيقة 51.
ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز 12.
MENAFN03022024000151011027ID1107805780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.