خبرني : 14 ميدالية للأردن في دورة غرب آسيا البارالمبية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أنهى المنتخب الأردني البارالمبي مشاركته في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا، والتي اقيمت في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة 513 رياضياً ورياضية من 12 دولة، تنافسوا في 7 رياضات.

وشاركت المنتخب الأردني بـ 24 لاعباً ولاعبة في 5 رياضات : رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، كرة الطاولة والريشة الطائرة.

وتمكنت المنتخبات الأردنية من حصد 14 ميدالية من بينها 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية الـ 7 من خلال: عبدالكريم خطاب (وزن 97 كغم) في رفع الأثقال ونجح في كسر رقمه القياسي العالمي و3 ميداليات ذهبية للاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، نبيل مقابلة، في سباقات 5 آلاف متر و1500 متر و800 متر وذهبية للاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد الهندي.



وفي دفع الكرة الحديدية الذهب أبي سعد في دفع الكرة الحديدية وفاتن عليمات، في منافسات الفردي.

وحقق اللاعب محمد جلهم فضية سباق 1500 متر وفضية حصدها منتخب كرة الهدف وفضية للاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أبي سعد، في منافسات رمي الرمح

ونال اللاعب مصعب الطوالبة الميدالية البرونزية في الريشة الطائرة وأنس عنانزة برونزية دفع الكرة الحديدية ومحمد جلهم برونزية سباق 800 متر ومحمود الحايك برونزية كرة الطاولة لمنافسات الفردي.

