خبرني : الكونغرس يبحث تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17 مليار دولار

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على حركة حماس، ويتوقع التوصيت عليه خلال أيام.

وقال جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التمويل الذي طرحته لجنة المخصصات في المجلس، مضيفا في رسالته أن "الحاجة إلى دعم أقرب حلفائنا وقواتنا في المنطقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى"، على حد قوله.

ووفقا للجنة المخصصات في مجلس النواب، فإن التمويل بقيمة 17.6 مليار دولار سيستخدم للمساعدة في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.

كما سيتم استخدام بعض الأموال لتجديد الأسلحة الأميركية المقدمة إلى إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





** حزمة مساعدات سابقة

وكان مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، لكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.

ورفض مجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- هذا الشرط، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل، إضافة إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ومن المتوقع -وفقا لرويترزـ أن تتضمن الحزمة أيضا مقترحات لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

ويتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع القانون متعدد الجوانب هذا الأسبوع على أن يكون التصويت الإجرائي الأول في موعد أقصاه يوم الأربعاء.

وفي حال إقرار الكونغرس الأميركي ممثلا في مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون سيتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح نافذا.