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خبرني : الأخطبوط ويليامز يقود جنوب إفريقيا إلى نصف نهائي الكان - فيديو

2/3/2024 7:18:01 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - قاد الحارس المتألق، رونوين ويليامز، منتخب بلاده جنوب إفريقيا إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بتألقه في ركلات الترجيح أمام الرأس الأخضر، ليل السبت / الاحد.

وفازت جنوب إفريقيا على الرأس الأخضر بركلات الترجيح (2-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لتضرب موعدا مع نيجيريا في نصف النهائي.

وتصدى ويليامز لـ4 ضربات ترجيح، صاعدًا بمنتخب بلاده إلى المربع الذهبي للكان، لأول مرة منذ نسخة عام 2000.

وسجل لجنوب إفريقيا، الفائزة بلقب أمم إفريقيا 1996، في ركلات الترجيح كل من: تيبوهو موكوينا وموتوبي مفالا، فيما أضاع زاخيلي ليباسا وأوبيري موديبا.

في المقابل، لم يحرز للرأس الأخضر سوى تيكيسيرا، بينما أهدر كل من: بيبي وويلي سيميدو ولاروس دوارتي وباتريك آندرادي.

وبصعود منتخب "الأولاد"، اكتملت أضلاع المربع الذهبي للبطولة القارية، حيث التحقت جنوب إفريقيا بنيجيريا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، صاحبة الأرض.

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