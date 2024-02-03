خبرني : الأخطبوط ويليامز يقود جنوب إفريقيا إلى نصف نهائي الكان - فيديو

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- Khaberni) خبرني - قاد الحارس المتألق، رونوين ويليامز، منتخب بلاده جنوب إفريقيا إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بتألقه في ركلات الترجيح أمام الرأس الأخضر، ليل السبت / الاحد.
وفازت جنوب إفريقيا على الرأس الأخضر بركلات الترجيح (2-1)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لتضرب موعدا مع نيجيريا في نصف النهائي.
وتصدى ويليامز لـ4 ضربات ترجيح، صاعدًا بمنتخب بلاده إلى المربع الذهبي للكان، لأول مرة منذ نسخة عام 2000.
وسجل لجنوب إفريقيا، الفائزة بلقب أمم إفريقيا 1996، في ركلات الترجيح كل من: تيبوهو موكوينا وموتوبي مفالا، فيما أضاع زاخيلي ليباسا وأوبيري موديبا.
في المقابل، لم يحرز للرأس الأخضر سوى تيكيسيرا، بينما أهدر كل من: بيبي وويلي سيميدو ولاروس دوارتي وباتريك آندرادي.
وبصعود منتخب "الأولاد"، اكتملت أضلاع المربع الذهبي للبطولة القارية، حيث التحقت جنوب إفريقيا بنيجيريا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، صاحبة الأرض.
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