خبرني : فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية

(MENAFN
- Khaberni) أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، الأحد، لغايات الصيانة للشبكة.
وقالت
شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الأغوار الجنوبية ( مغذيات الصافي / بئر مذكور ) على النحو التالي:
التاريخ: 4-2-2024
اليوم: الأحد
المدة: من الساعة 11:00 صباحاً الى الساعة 3:00 عصرا
المناطق المتأثرة: النقع / عنيزه / السمار / فيفا / المعمورة / السلماني / السمار / الغويبه / مناطق توزيع العقبة
سبب الفصل: استبدال قاطع متوسط + أعمال صيانة وقص أشجار
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