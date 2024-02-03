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خبرني : فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية

2/3/2024 7:18:01 PM
(MENAFN- Khaberni) أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، الأحد، لغايات الصيانة للشبكة.

وقالت
شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الأغوار الجنوبية ( مغذيات الصافي / بئر مذكور ) على النحو التالي:

التاريخ: 4-2-2024

اليوم: الأحد

المدة: من الساعة 11:00 صباحاً الى الساعة 3:00 عصرا

المناطق المتأثرة: النقع / عنيزه / السمار / فيفا / المعمورة / السلماني / السمار / الغويبه / مناطق توزيع العقبة

سبب الفصل: استبدال قاطع متوسط + أعمال صيانة وقص أشجار

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