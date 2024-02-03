«تريندز» يجذب الأكاديميين والمفكرين في «القاهرة للكتاب»

يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركته الثالثة في النسخة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته في 24 يناير، وتستمر حتى بعد غد السادس من فبراير الجاري، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهد جناح «تريندز» منذ اليوم الأول للمعرض توافد أعداد كبيرة من الأكاديميين والمفكرين والباحثين والكتاب والمثقفين المهتمين بالمحتوى العلمي والبحثي والمعرفي، كما جذب الجناح مسؤولين رسميين وشخصيات عامة، إلى جانب وفود أكاديمية وطلاب جامعيين، حيث ثمنوا محتوى الكتب والبحوث والدراسات، وأشادوا برسالة ورؤية المركز في دعم حركة البحث العلمي العالمي.

وتحظى إصدارات «تريندز»، التي تثري النسخة الـ 55 من المعرض، المقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتنظمه الهيئة العامة المصرية للكتاب، باهتمام بالغ من مختلف شرائح الزوار، خاصة «موسوعة تريندز حول جماعة الإخوان»، فضلاً عن الكتب التي تحلل قضايا الشرق الأوسط وتستشرف مستقبل الأزمات والصراعات حول العالم.

جهود



إلى ذلك، استقبل جناح «تريندز»، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي اطلع على أحدث وأهم الإصدارات التي يضمها الجناح، وثمن جهود المركز العلمية والبحثية البناءة على المستويين الإقليمي والدولي، كما أشاد برؤية المركز وأهدافه السامية وحرصه الدائم على المشاركة في أكبر معارض الكتب الإقليمية والعالمية، مبدياً إعجابه بمحتوى إصدارات «تريندز».

حراك



وفي السياق ذاته، اطلع وفد من شبكة أبوظبي للإعلام ضم راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وعيسى المزروعي، الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى، وعبدالرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، على محتوى جناح «تريندز»، وأشاد بالحراك العلمي والفكري للمركز، الهادف إلى نشر المعرفة والثقافة على المستويات كافة.

فيما استقطب الجناح الاستثنائي لـ «تريندز» وفوداً أكاديمية من جامعات عربية ومصرية، وحظي أيضاً بإقبال كبير من مختلف شرائح زوار المعرض، الذين تعرفوا على الكتب والبحوث والدراسات القيمة والمتنوعة التي يحفل بها الجناح، ودارت مناقشات علمية بناءة وحوارات هادفة حول مضامين الإصدارات المختلفة التي حازت على اهتمام الزوار.

صناعة



وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب بات منصة دولية للناشرين والمهتمين بصناعة المعرفة، كما أصبح ملتقى عالمياً للأدباء والمفكرين والمثقفين، لما يعرضه كل عام من محتوى ثقافي وفكري نوعي يساهم في ترسيخ مكانة المعرض عربياً وعالمياً.