تكريم الكويتيين الرزوقي والفضلي بين 100 اعلامي عربي مؤثر

شهدت الدورة الجديدة من ملتقى التميز والإبداع

والذي اقيم

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالتعاون المشترك بين اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية و أكاديمية ويكميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي تكريم كل من الاعلام الكويتي المتمثل في الإعلامي أحمد الفضلي والاعلامية غادة الرزوقي من الكويت ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وشهد الحفل كذلك تكريم كوكبة

في مختلف المجالات في مجال الدراما التلفزيونية مثل الفنان الأردني

منذر رياحنة، ومواطنه ياد نصار والفنان عزيز الشافعي، حسن الرداد واللبنانية جمانة مراد ومن الفنانات، درة جنات، مي فاروق، هنا شيحة، جومانا مراد، حنان مطاوع، هبة مجدي، منة فضالي، داليا البحيري، وعبير صبري. وفي مجال الغناء تم تكريم المطرب الشعبي حكيم، هشام عباس، حميد الشاعري والكاتب والمؤلف أيمن سلامة.

ويحمل الملتقى رسالة سامية توضح أن العرب هم رمز التميز والإبداع وهم القلب النابض دائماً للنجاح في كل وقت وكل حين كما يهدف الملتقى إلى إبراز نجاحات أبناء أمتنا العربية وتأثيرها القوي والفعال على المستوى الدولي لنؤكد للعالم أجمع بأن الحضارة العربية هي أساس البشرية وأساس العلوم في شتى المجالات وأن العقول العربية قادرة على حمل لواء التقدم والرخاء للبشرية جمعاء.

مسيرة

بدأت الإعلامية غادة الرزوقي مسيرتها الإعلامية من خلال مشاركتها في مهرجان فبراير؛ ومن ثم شاركت في العديد من المهرجانات الثقافية والفنية منها مهرجان الدوحة الغنائي ومهرجان الصيف الثقافي، وفي عام 2010 قدمت

برنامج " تو الليل" في تلفزيون الوطن، ومن ثم انتقلت إلى تلفزيون الكويت حيث قدمت العديد من البرامج منها برنامج "ليالي الكويت"، بينما يشغل أحمد الفضلي منصب المدير التنفيذي لـ قناة atv الكويتية

«العدالة» هو حاصل على شهادة بكالوريوس اعلام من جمهورية مصر العربية ويتجهز لمناقشة رسالة الماجستير في ذات المجال وهو اصغر مدير تنفيذي في منطقة الخليج العربي ان لم يكن عربيا، بدأ حياته المهنية صحافيا في جريدة لأنباء

في2004، ثم انتقل إلى قناة سكوب وعمل مقدما للبرامج الحوارية في قناة الارادة ومذيعا في قناة العدالة وكذلك قدم البرنامج الحواري من الآخر على قناة المجلس التابعة لمجلس الأمة الكويتي قبل أن يعود إلى قناة ATV مديرا تنفيذيا.

الفضلي والرزوقي: سنواصل العطاء

وأكد كل من الاعلامي أحمد الفضلي والإعلامية غادة الرزوقي بعد تسلمهما جائزتي الأكثر تأثيرا في مجال الاعلام من بين 100 شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي بأنهما سيواصلان مسيرتيهما الإعلامية بالبذل والعطاء وأن اختيارهما وتكريمهما من قبل وزارة الثقافة المصرية في ‫ملتقى التميز والإبداع الذي أختتم فاعلياته الاربعاء الماضي.

وقال الفضلي: هذا التكريم يمثل كافة الاعلاميين الكويتيين وأنه فخور جدا بهذا التكريم في هذه المرحلة من مسيرته الاعلامية.