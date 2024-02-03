مئوية المهندس و50 فيلماً في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الـ13

يحيي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مئوية ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس (2006-١٩٢٤) في دورته الثالثة عشرة التي تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 50 فيلماً من نحو 20 دولة.

وقال السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان في مؤتمر صحفي الجمعة إن تكريم اسم فؤاد المهندس يأتي ((باعتباره من أهم علامات الكوميديا في صناعة السينما)).

كما يكرم المهرجان في هذه الدورة المخرج المصري خيري بشارة والمخرج المغربي حسن بنجلون والممثل المصري حسن الرداد والممثلة المصرية إيمي سمير غانم والمنتج المصري جابي خوري.

تقام الدورة الثالثة عشرة في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من فبراير تحت شعار (أفريقيا كل الألوان) وتحل دولة مالي ((ضيف شرف)) بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صناعة السينما فيها. تشمل مسابقة الأفلام الطويلة 12 فيلماً بين روائي ووثائقي من بينها الفيلم المصري (رحلة 404) فيما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 14 فيلماً من مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والسنغال والسودان وزامبيا وأوغندا وكينيا والكونغو ورواندا.