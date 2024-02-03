فانيتا بلاكبورن.. سرد مؤثر عن صدمة أسرية

وجدت، كارول، كاتبة الخيال العلمي في لوس انجليس بالولايات المتحدة، شقيقها ميتاً في شقته الكئيبة، لم تعثر في المكان على ملاحظة أو رسالة بخط يده، لكنها وجدت بقرب الجثة هاتفه المحمول وبداخله أرقاماً، فتناولته وباشرت في الرد على رسائل نصية أرسلت له، منتحلة شخصيته.

هكذا تنطلق الرواية الأولى للكاتبة الأمريكية، فانيتا بلاكبورن ((متوفى في لونغ بيتش كاليفورنيا))، في استكشافها لمشاعر الحزن الفوضوية التي تعتري كارول، وهي مؤلفة قصة مصورة بائسة بعنوان وايلدفاير، أثناء محاولتها التشبث بذاكرة شقيقها في إصرار متهور، في تبادلات قصيرة على الهاتف.

ونتابع على صفحات الرواية حياة كارول وانفصالها التدريجي المؤثر المفجع عن الواقع، وهو ما يهدد رجاحة عقلها عدا علاقاتها مع ابنة شقيقها، خديجة.

ومع مراكمة كارول للأكاذيب والخداع، سيصبح عالم روايتها ((وايلدفاير)) الغريب والغامض متشابكاً مع واقعها الخاص، وفي سياق ذلك تستحضر على نحو مقلق ذكريات وصدمات وأسراراً مدفونة منذ فترة طويلة إلى الحاضر.

وقالت في مقابلة مع صحيفة ((لوس انجليس تايمز)) إن روايتها لا تدور حول الشفاء، ولا تتعلق بالوصول إلى نهاية للحزن أو تقديم حلول. بل لها علاقة بالشعور بالصدمة القاسية لكارثة أسرية دون الحصول على إجابات.

تحوي الرواية الكثير من القصص الدرامية، وبالعودة إلى ذكريات الماضي والمقالات الإخبارية والرسائل النصية والخيال ترسم خريطة كورال النفسية المحطمة.

وكانت أول رسالة على هاتف شقيقها رسالة من ابنته تطلب منه تأجيل موعد عشاء مرتقب بينهما، وفي حالة من الغضب ثم الإنكار تقرر الرد عليها لتعمد لاحقاً لإنشاء حسابات له على وسائل التواصل الاجتماعي رافضة الاعتراف برحيله.

وفيما تمارس حياتها كالمعتاد، تلتقي بالأصدقاء وتحضر مناسبة لروايتها، تتكشف حياتها أمامها وتتحول ضغوط إبقاء أخيها حياً بطرق ملتوية عالقة في حالة مرهقة أثناء تعاملها مع الخسارة والوحدة والشعور بالذنب، إذ ستدرك بعد مصادرة صوت أخيها كم كانت حياتهما مختلفة، وستجد نفسها غاضبة على شقيقها وعلى أصدقائه.

يجري سرد الرواية من قبل عدة أصوات، مع صوت مهمين لصيغة الجمع بضمير المتكلم، وهو ما يستحضر في الذهن جوقة يونانية قديمة. هذه الجوقة ستسكن حياتها كما سكنت هي حياة شقيقها، تقول الجوقة تكمن مسؤوليتنا في سرد القصة لأن كارول لا يمكنها ذلك لانفصالها الشديد عن الواقع.

وبهذه الطريقة ستحقق الجوقة في حياتها وحياة شقيقها ما يغذي أرشيفاً خاصاً، فتعود إلى أيام شبابها وعلاقاتها بشقيقها في مقاطع مؤثرة، وكيف دعما بعضهما بعضاً وتخليا عن بعضهما بعضاً، وعن وفاة والديها الخ.

وصف النقاد الرواية بأنها سرد للحزن والأزمات بشكل متحول وروح مفجعة، وفي استكشاف للذات تسرد قصصها وتغوص في أعماق البشر لاستكشاف قدرتهم على إلحاق الأذى والشفاء، لكن بالرغم من حساسية موضوعها إلا أن الرواية مرحة مضحكة. وبفضل خيالها الجريء وأسلوبها المرح والذي جعلها روائية مشهورة في مجال القصص القصيرة، تصوغ الكاتبة في روايتها الأولى سرداً متعدد الطبقات ومتقلباً لما تضعه الحياة أمامنا من تجارب.