النادي الثقافي العربي يستذكر الناقد عزت عمر

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أول من أمس أمسية استذكارية للمرحوم الناقد عزت عمر الذي رحل عن عالمنا منذ أسابيع قليلة، بعد عمر مكثف من العطاء الأدبي والنقدي أثرى فيه الساحة الأدبية الإماراتية والعربية بعدة إصدارات قيمة.

وتحدث في الأمسية الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي ونواف يونس مدير تحرير مجلة الشارقة الثقافية، وأدارتها ماريا محيي الدين، بحضور أسرة المرحوم، وشهدت تدخلات من عدد من الأدباء أصدقاء المرحوم الشهود على تاريخه الأدبي والشخصي.

وشهدت الأمسية تقديم عرض تسجيلي عن حياة المرحوم عزت عمر، الذي ولد في منبج بسوريا وتخرّج في كلية الآداب بجامعة حلب عام 1977، وهو عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومحرر صحفي في مجلة الشارقة الثقافية، وعمل في لجان تحكيم أدبية كثيرة على مدى عدة عقود، وحصل على جائزة معرض الشارقة لأفضل كتاب عن الإمارات عام 2019.

وقد ألف نيفاً وعشرين كتاباً أغلبها عن السرد الإماراتي، ومنها: رواية ((قفص يبحث عن عصافير))، ومجموعتا قصص للأطفال ((النوافذ الذهبية)) و((أجنحة الفراشات))، وسلسلة روايات الناشئة ((غسّان)).

وفي النقد: ((مرايا البحر)) و((توجّهات الخطاب السردي في الرواية الإماراتية والعربية))، و((سوسيولوجيا النص السردي الإماراتي))، و((أثر الحداثة وما بعدها في النصّ السردي الإماراتي))، و((ناصر جبران، ألق الكتابة وقلق الفنان)).