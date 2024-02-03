الحنين إلى الماضي.. بين التعلق والهروب

ينطوي الحنين على الكثير من الذكريات التي تمر علينا عبر الزمن، بعضها يحلو لنا تذكره، وتكرار الذكرى بشكل أو بآخر، والبعض منه نود لو أن نطويه ليغيب تماماً مع النسيان، تبعاً لمدى تأثيره فينا وفي مشاعرنا.

في جلسة ((شريط نوستالجيا مع جيل الطيبين))، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، وشارك فيها الكتّاب: سعود السنعوسي، وعبد العزيز المسلّم، ونجوى بركات، استعادوا فيها مشاهد وذكريات وأغاني تعود لأيام الثمانينيات والتسعينيات، متحدثاً كل منهم عما يعني له الحنين والعودة بالذكريات إلى الماضي.

فيما حاولت البيان التعرف ما إذا كان الحاضر بأغانيه ورواياته وتفاصيله لا يرضي أذواق أبناء هذا الجيل، ويجعلهم في حنين دائم إلى تلك الأيام الماضية.

شوق

وتساءل مدير الجلسة بلال الارفه لي في بداية الجلسة، حول ما إذا كان الحنين أو ((النوستالجيا)) شوقاً أم مرضاً يتعين التخلص منه، أشار الكاتب سعود السنعوسي، إلى أنه لا يزال يشعر بأنه طفل، على الرغم من أنه من مواليد الثمانينيات، وهو الجيل الذي يرى أنه مقسوم بين جيلين مختلفين، الأول الجيل الذي لعب حافي القدمين على الرمال في حيّه، وبين جيل التسعينيات، الذي يقول إنه كان عبارة عن صدمة حضارية بكل ما أتى به من جديد، سواء على صعيد التغير التكنولوجي أو السياسي، خاصة أنه كاتب كويتي، وعاصر فترة احتلال الكويت، وما تركته من ذكريات.

وأضاف: أشعر وكأني أحاول أن أحافظ على ذاكرتي حية فتية، إلا أن كل شيء تغير بسرعة كبيرة ومخيفة، كان الأمر يدفعنا إلى أزمة هوية، في ظل هذا العالم المفتوح على كل شيء، والثورة التكنولوجية والاتصالات والإنترنت، فلم تعد لدينا أي خصوصية، لكني حاولت جاهداً أن أحافظ على ذاكرة تلك الأيام، من خلال ما كتبت، وما لا زلت أكتب.

وأن أغطي مختلف الجوانب في تلك الفترة، فمثلاً روايتي ((فئران أمي حصة))، كان فيها الكثير من الحنين، من خلال الحديث عن فترة احتلال الكويت من قبل بلد عربي آخر، وكنت أنا الطفل الذي في الرواية، والذي كانت لديه أسئلة كثيرة بحاجة للإجابة عنها وفهمها، واستطعت إلى حد كبير توثيق تلك المرحلة بشكل أو بآخر، ووصفها بتفاصيلها أغانيها وحكاياتها.

طفولة

الكاتبة نجوى بركات اختلفت معه في الرأي، حيث عبّرت عن أن الحنين يعيدها إلى الطفولة المفقودة، التي كلما ذكرتها شعرت أنها خرجت منها بسرعة، وبدأ الزمن يكشر عن أنيابه، خاصة أن طفولتها شهدت الحرب الأهلية اللبنانية، واضطرارها للسفر إلى باريس والدراسة هناك، مشيرة إلى أنها لم تكن تلك الطفولة التي يشعر معها الإنسان أن كل شيء ممكن من حرية الإبداع والإلهام والحلم.

وقالت: ((لا أظن أن الأغنيات التي راجت في تلك الفترة، تمكنت من تشكيل ذاكرتي، نظراً لطبيعتها السياسية، وما ارتبطت به من حرب، لكن ذاكرتي تشكلت بشكل جيد، من خلال السينما والأفلام العالمية، التي أتاحت لي أن افتح نافذة على ثقافات العالم)).

وأوضح الكاتب الإماراتي عبد العزيز المسلم، عدم رغبته في العودة إلى الطفولة وتذكرها، كونه يراها فترة متوحشة إلى حد ما، لما فيها من تناقضات وشظف العيش، إلا أنه يعتبرها استثماراً للحاضر.

وأضاف: ((أذكر أن في فترة الثمانينيات، تشكلت لدينا ذاكرة الأغنية الكويتية التي كانت رائجة وناجحة أكثر من غيرها في الخليج.

فيما ارتبطت الدراسة لدينا بالأغاني المصرية، كون العديد سافر للدراسة فيها، وأيضاً الدراما المصرية لعبت دوراً في ذلك، وفي بعض الأحيان، تعود إلى ذاكرتي أغنية قديمة أود لو كان بإمكاني انتزاعها من ذاكرتي، كونها تعيدني إلى ذكريات لا أود العودة لها أو تذكرها، وفي مثل هذه اللحظات، لا نحب ما يعيده الحنين إلى ذاكرتنا)).