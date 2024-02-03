الرواية التاريخية الإماراتية .. جدل الحضور والغياب

يعد مهرجان طيران الإمارات موسماً لتناول مختلف القضايا المتعلقة بالأدب. ومن ذلك الجلسة التي عقدت حول الرواية التاريخية الإماراتية، التي تعتبر مصدراً مهماً للدراسات الأدبية والتاريخية، كونها توفر فرصة للباحثين والأكاديميين لدراسة مختلف جوانب التاريخ الإماراتي.

وتحليل تأثير الأحداث والشخصيات على التطور الثقافي والاجتماعي، ومصدراً مهماً للبحث العلمي والدراسات المقارنة حول الأدب التاريخي في المنطقة، وجزءاً مهماً من التراث الأدبي المحلي.

كونها تعكس بين سردياتها الماضي التليد للحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية، وتوثق إيقاعها الساحر وتأثيراتها الغنية، بدءاً من العصور القديمة وصولاً إلى العصر الحديث، إلا أنها مازالت تعاني من حضورها وإنتاجها الإبداعي الخجول على الرغم من أهميتها كنوع أدبي ودورها الملهم في المشهد الثقافي الإماراتي.

يؤكد الباحث والكتاب ورئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلم في حواره مع الـ((البيان))، أن من أهم أسباب الحضور الخجول للرواية التاريخية الإماراتية كنوع أدبي فريد ضمن الحراك الثقافي الإماراتي هو أنّ هناك تدنياً في مستوي القراءة بشكل عام والتاريخ بشكل خاص.

وفيما يتعلق بالأحداث التاريخية هي أحداث حساسة جداً واستدعاؤها قد يضع الكاتب في إشكاليات عديدة، كونه يعتمد على البحث والتوثيق المعنوي للوقائع التاريخية في سياق السرد الأدبي.

ومن الأسباب المؤثرة على قلة الإنتاج الأدبي للروايات التاريخية الإماراتية يرى المسلم أن العديد من الكتاب اليوم باتوا يسعون إلى الشهرة والمتابعين أكثر من اهتمامهم بفعل الكتابة الأدبية وانتقاء موضوعاتها.

إصدار محدود

حول الحضور الخجول ومحدودية إصدارات الرواية التاريخية يقول مدير إدارة الآداب بالإنابة في ((دبي للثقافة))، محمد الحبسي:

((لا أرى حضوراً خجولاً للرواية الإماراتية التاريخية، ولكننا يمكننا القول إننا نعاني من قلة الإصدارات بسبب قلة عدد الروائيين والكتاب المتخصصين في هذا النوع من الأدب، إلى جانب انتشار وشعبية الروايات الاجتماعية والوجدانية، وغيرها من الروايات على حساب الروايات التاريخية الإماراتية)).

هوية ثقافية

وفيما يتعلق بدور المؤسسات الثقافية يؤكد الحبسي، أن الدعم المؤسسي بلا شك يلعب دوراً كبيراً في مسيرة الأدب التاريخي المحلي، وهو ما نلمسه في العديد من الفعاليات والمهرجانات طوال العام في إمارة دبي ومنها على سبيل المثال وليس الحصر البرامج والندوات المتخصصة في مهرجان طيران الإمارات للآداب.

فئة مستهدفة

ومن جهتها نوّهت الكتابة الإماراتية نورة عبدالله الطنيجي بأنّ الرواية التاريخية في الإمارات مازالت حاضرة رغم تواجدها الخجول في الساحة الأدبية، إلّا أنّ هناك الكثير من الكتّاب الروائيين تطرقوا إلى طرح إصداراتهم الأدبية بأسلوب حديث لمواكبة التطلعات المستقبلية للمجتمع.

وفي هذا النحو أغلب الكتّاب يرتأون اختيار العنصر الشبابي كفئة مستهدفة، وهذا ما يجعل فكرهم الروائي يرنو نحو الهمّة الشبابية واهتماماتهم في العالم الرقمي والتكنولوجيا والتشويق عن طريق الأجهزة الذكية، وما يحويها من صلاحيات باهرة وتبعد كل البعد عن التراث الإماراتي والموروث الشعبي القديم.

عقبة التوثيق

وأكدت نورة عبد الله الطنيجي، موقفها الحيادي في شأن العوامل التي أدت إلى قلة حضور المرجع التاريخي في الروايات.

وتعود تلك العوامل إلى ((توثيق التاريخ الإماراتي)) أي أنّ التاريخ تمت الكتابة عنه بالفعل والمراجع والمكتبة تثبت ذلك، لذا يجد الروائي نفسه أمام عقبة التوثيق حين يكتب رواية؛ فهو لا يود التكرار أو كتابة ما تم كتابته مسبقاً، وعلى صعيدٍ آخر قد تتم مساءلته قانونياً في حال كتابة ما يخالف ذلك، فهي مجازفة كبيرة قد تضع الكاتب في مأزق لو لم يتطرق إلى التاريخ بشكل دقيق.

ولكن أشجع الكتّاب في خوض المجازفة والتحرر من قيود الخوف الكتابي، لأنها تجد الكتابة عن هوية الوطن والموروث الشعبي والتغزّل بالطبيعة الإماراتية حافزاً يعزز الانتماء الوطني. ويمكن للكاتب أن يربط في كتاباته بين ماضيه الأصيل وتاريخه الحافل بالمستقبل الواعد والغد الأجمل؛ لتتلاقى الأفكار الجاذبة عبر صفحات الرواية الإماراتية وتصل للقارئ بشكلٍ جاذب وتشويقي.

المروية التاريخية

وأشار مؤلف الفانتازيا التاريخية وروايات الخيال العلمي الباحث السعودي د.أشرف فقيه إلى أنّ هناك مجالاً أكبر للتوسع في هذا النوع من الجنس الأدبي فيما يتعلق بالرواية التاريخية، على الرغم من أنّ هناك فرقاً واضحاً بين الأعمال الإبداعية كرواية أو قصة تتطرق إلى شأن تاريخي والتاريخ التراثي، إن صح التعبير، ولكن في العموم فإن كفة التراث والمروية الرسمية دائماً راجحة.

وبالتالي فإن عند المبدع والأديب تهيب من خوض مضمار إعادة تطرح الأسئلة التاريخية وسرد قصصها من منظور مختلف من خلال التركيز على شخوص وأبطال الهامش عوضاً عن الأبطال الرئيسيين الذين تكرس حضورهم المروية التاريخية التقليدية من حكام وقاده وسلاطين وغيرهم.

وربما يعود السبب في ذلك تخوّف هؤلاء الكتاب من مواجهة الجمهور المقتنع والمطمئن للمدونة التاريخية والرسمية في مقابل ما قد تثيره الرواية التاريخية الحديثة من إشكاليات وتناقضات قد لا يتقبلها القارئ.