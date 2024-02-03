عبدالله الفلاحي يحقق المركز الثالث في بطولة فزاع لليولة

حقق عبدالله الفلاحي من مدينة العين المركز الثالث في النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد فوزه على عبدالله الكتبي من إمارة الشارقة، في الحلقة قبل الأخيرة، مع الترقب يوم الجمعة الموافق 23 فبراير لتحديد هوية البطل الذي سيتوج بكأس فزاع الذهبي.

تفوق الفلاحي بعدما حقق 65 علامة، مقابل 35 علامة للكتبي، بعد منافسة قوية استمرت حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة هوية الفائز، وسط تبادل التقدم بينهما في النتيجة.

انطلاقة التحديات كانت مع اليولة، التي قدم فيها كلا المشاركان أفضل أداء ممكن في ظهورهما الأخير لهذا الموسم، ليبدعا في العرض الذي نال تفاعلاً من المدرجات التي تواصل الامتلاء بالجماهير العاشقة لهذه الرياضات التراثية، وفيها منح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة علامتها لصالح عبدالله الفلاحي، والتي كانت كفيلة بترجيح كفته للفوز في نهاية الحلقة.

وفي سؤال الموروث تمكن الفلاحي من الإجابة بشكل دقيق ليتمكن من حصد الـ 10 علامات الخاصة بهذا التحدي.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الكتبي ليجدد حظوظه ويسجل في رصيده 15 علامة.

وفي عد القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكن الفلاحي أيضاً من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 20 متراً، وفيها تفوق الفلاحي ليحصل على 15 علامة.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 600 متر وأقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تمكن الكتبي من التفوق ليكسب 20 علامة.

تحضيرات

اعتبرت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التحضيرات في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم بدأت منذ فترة، من أجل تقديم حلقة ختامية استثنائية تليق باسم وحجم البطولة، من خلال مشاركة نخبة الفنانين، واستخدام أرفع كلمات الأغاني الإماراتية الأصيلة.

والشعر التراثي المرتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مجموعة من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها تباعاً خلال الحلقة الختامية التي نتطلع فيها لمنافسة قوية ومفتوحة بين المتأهلين لنهائي كأس فزاع الذهبي الذي يلقى منا كل اهتمام باعتباره البطولة التراثية الأقدم والأعرق على مستوى المنطقة، والنهائي المرتقب يوم الجمعة 23 فبراير الجاري هو ختام عمل وجهود موسم كامل ونريده أن يظهر بالشكل الذي يليق باسم بطولة فزاع لليولة.

ضيف

شارك الفنان صالح سعيد، ضيفاً للحلقة، وهو الذي يعتبر من الفنانين المتميزين في الأغاني التراثية، وقال: منذ الصغر تعلمت هذه الفنون وسرت فيها وهدفي دائماً تقديم ما هو متميز ومبدع، كما شكر سعيد القائمين على برنامج الميدان تمسكهم بالتراث وإبرازه بهذا الشكل المميز، متمنياً لهم التوفيق دائماً.

تراث

تم عرض تقرير في الحلقة الحادية عشرة عن استراتيجية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في استدامة التراث والحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال اطلاع المشاهدين عن بعض الأرقام والإحصائيات المسجلة ضمن بطولات فزاع للموسم الحالي، كما تم الإعلان في هذه الحلقة عن فتح باب التسجيل لبرنامج الميدان 20 للموسم المقبل، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة متابعة المنصات الإعلامية الخاصة بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.