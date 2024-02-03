«أبوظبي 1» بطل المحامل الشراعية بمهرجان أبوظبي البحري

توج المحمل ((أبوظبي 1)) التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة إسماعيل أحمد المرزوقي بلقب سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي يقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي. ويختتم المهرجان اليوم بإقامة سباق بطولة الفورمولا - 4، الذي سيشهد مشاركة عدد من المتسابقين الطموحين الذين يخوضون تجارب قوية من أجل التدرج نحو الفئات الأقوى في رياضة زوارق المحركات.

توج الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

فعاليات

من جهته، عبر ماجد عتيق المهيري عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للمحامل في سباق فئة 22 قدماً، وبالتنافسية العالية التي قدمها البحارة الشباب طوال فترة السباق، الأمر الذي أسهم في إبراز صورة رائعة للسباقات التراثية بشكل عام، وهذه الفئة على وجه الخصوص.

وقال المهيري: سعداء بنجاح المهرجان في كل جوانبه الفنية والتنظيمية واللوجستية، وبما قدمه كل مشارك في البطولات والسباقات التراثية التقليدية والحديثة، وفي كل الأنشطة التي صاحبت الفعاليات، وبحرص الجميع على المساهمة في وضع بصمة مميزة على الحدث، فلهم كل الشكر والتقدير على ما قدموه من جهد وإبداع ومهارة وفن.

وأضاف المهيري: فعاليات وبرامج المهرجان مزجت بين الرياضات التراثية التقليدية والحديثة بأنواعها المختلفة، وتمثل جولة الفورمولا - 4 أيضاً الخطوة الأولى لمتسابقي زوارق المحركات.

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