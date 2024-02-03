اكتمال المربع الذهبي لكأس أمير الكويت والتضامن يُقصي حامل اللقب

أكمل ناديا التضامن والسالمية المربع الذهبي لكأس أمير الكويت الذي سيقام الخميس المقبل ليلحقا بقطبي الكرة الكويتية القادسية والعربي، ونجح التضامن أحد أندية القسم الثاني في إقصاء الكويت حامل اللقب من التأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحقق التضامن مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بحامل اللقب ومتصدر الدوري حتى الآن.

أقوى المواجهات

وشهد استاد علي صباح السالم بنادي النصر مباراة دراماتيكية في أقوى مواجهات دور الثمانية بين السالمية وكاظمة، إذ انتهت نتيجة اللقاء بالوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 4 /4، وشهدت تألق الثنائي العائد من الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية شبيب الخالدي لاعب كاظمة ومهاجم حتا السابق والليبي السنوسي الهادي لاعب نادي الإمارات الذي انضم للسالمية بناءً على رغبة المدرب الكرواتي انتى ميشا.

من جانبه، أكد جمال القبندي مدرب التضامن، أن الثقة كانت موجودة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وقال: التركيز في الأشواط الأربعة وركلات الترجيح كان السبب في تجاوز حامل اللقب، وتوقعت الفوز على الكويت شرط التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وتلافي الأخطاء، ونتطلع إلى الصعود لمنصات التتويج بالموسم الحالي والتأهل لدوري زين الممتاز، خصوصاً أن صفقات الميركاتو الشتوي كانت إيجابية بصورة كبيرة، وساهمت في تقديم الإضافة المطلوبة.

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