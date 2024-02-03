يورجن كلوب: مطالبون بالفوز في كل مباريات الدوري الإنجليزي بسبب مانشستر سيتي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن هناك ضغوطاً على فريقه للفوز بكل مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مشيراً إلى أنه حتى لو كان فارق النقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي هو ثماني نقاط فإنه ليس كافياً، موضحاً أن مانشستر سيتي سيلعب بعد غد الثلاثاء، مما يعني أن ليفربول بإمكانه أن يوسع الفارق إلى ثماني نقاط حال فوزه اليوم على أرسنال صاحب المركز الثالث.

ولدى مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني جوسيب جوارديولا، مباراة مؤجلة، ويتسلح بنتائجه في السنوات الأخيرة، وقال كلوب، الذي خسر مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم: هل يجب علي أن أذهب للاعبين في غرفة خلع الملابس، لأقول لهم إذا فزنا على أرسنال سنبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط؟ الكل يعلم هذا)).

وأضاف:((إذا خسرنا سنظل على قمة الترتيب بفارق نقطتين في حال فوز مانشستر سيتي بمباراته المؤجلة، ولكن حينها سيكون مانشستر سيتي أكثر المستفيدين من مباراة لا يشارك بها. وتابع: أعتقد أن ما تعلمناه على مدار سنوات، هو أنه إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي، يجب عليك أن تفوز بكل مبارياتك لأنهم يفعلون ذلك. هذا كل ما في الأمر)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز