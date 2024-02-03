Sunday, 04 February 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يورجن كلوب: مطالبون بالفوز في كل مباريات الدوري الإنجليزي بسبب مانشستر سيتي

2/3/2024 7:17:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن هناك ضغوطاً على فريقه للفوز بكل مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مشيراً إلى أنه حتى لو كان فارق النقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي هو ثماني نقاط فإنه ليس كافياً، موضحاً أن مانشستر سيتي سيلعب بعد غد الثلاثاء، مما يعني أن ليفربول بإمكانه أن يوسع الفارق إلى ثماني نقاط حال فوزه اليوم على أرسنال صاحب المركز الثالث.

ولدى مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني جوسيب جوارديولا، مباراة مؤجلة، ويتسلح بنتائجه في السنوات الأخيرة، وقال كلوب، الذي خسر مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم: هل يجب علي أن أذهب للاعبين في غرفة خلع الملابس، لأقول لهم إذا فزنا على أرسنال سنبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط؟ الكل يعلم هذا)).

وأضاف:((إذا خسرنا سنظل على قمة الترتيب بفارق نقطتين في حال فوز مانشستر سيتي بمباراته المؤجلة، ولكن حينها سيكون مانشستر سيتي أكثر المستفيدين من مباراة لا يشارك بها. وتابع: أعتقد أن ما تعلمناه على مدار سنوات، هو أنه إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي، يجب عليك أن تفوز بكل مبارياتك لأنهم يفعلون ذلك. هذا كل ما في الأمر)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03022024000110011019ID1107805764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث