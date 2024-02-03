عبدالله بن طوق: الوصل الأفضل حالياً على الساحة

أكد عبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن العميد جاهز لمواجهة الوصل في ديربي بردبي الشهير، مشيراً إلى أن فارق 5 نقاط بين الوصل عن أقرب ملاحقيه يؤكد أنه الأفضل حالياً على الساحة، وقال: نحن أيضاً نمر بفترة جيدة في الوقت الحالي ومستعدون لمواجهته ومتفائلون، ستكون مباراة رائعة وأتمنى أن يظهر فريقنا بشكل طيب.

ويحتل النصر المركز التاسع في دوري أدنوك للمحترفين بـ 15 نقطة، فيما يتصدر الوصل الترتيب بـ30 نقطة ويستعد الفريقان للديربي المقرر في ختام الدور الأول 13 فبراير الجاري في ملعب زعبيل.

تطوير

وأعرب بن طوق عن رضاه للعمل الذي يقوم به المدرب الهولندي ألفريد شرودر منذ توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم نهاية شهر نوفمبر الماضي خلفاً للصربي غوران، مؤكداً أن المدرب الهولندي نجح في تطوير أداء النصر.

وصرح بن طوق، أن فترة الإعداد ناجحة وحققت أهدافها الفنية بداية من معسكر العين وصولاً إلى التحضيرات المتواصلة بمقر النادي والتي تخللتها بعض التجارب الودية، وقال: لمسنا تحسناً ملحوظاً في مستوى الفريق منذ استلام شرودر الفريق من ناحية الأداء والنتائج.

نتائج

وأوضح رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم، أن النتائج الجيدة التي حققها الفريق في المباريات الودية ترجمة للعمل الكبير الذي قدمه شرودر ومؤشر إيجابي على تطوره، ومعرباً عن تفاؤله بتحقيق العميد صحوة منتظرة في الدور الثاني تعكس هذه الجهود، مؤكداً انفراد ((البيان)) السابق حول استقرار العميد على لاعبيه الأجانب الخمسة وأنه لا نية لتغيير أي منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التشاور مع المدرب، الذي أعرب بدوره عن رضاه بمستوياتهم ورغبته في الاستمرار في العمل معهم، وقال: لدينا قناعة أنه لا فائدة من التغيير لأجل التغيير، والأمر يتعلق بكيفية الاستثمار الأمثل لقدرات لاعبينا الحاليين وتوظيفهم بالشكل الصحيح.

تعاقدات

وأضاف بن طوق: لم نغلق الباب نهائياً أمام التعاقدات الجديدة على صعيد اللاعبين المواطنين، في حال أتيحت لنا فرصة لكننا نعلم أن الفرص محدودة جداً خلال فترة الانتقالات الشتوية. ولم ينف بن طوق إجراء النصر بعض الاتصالات مع عدد من اللاعبين الإماراتيين، قائلاً: نبحث دائماً على اقتناص الفرص، قسم التعاقدات لدينا يعمل على مدار العام، ويتابع أكثر من لاعب.

وشدد رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم على ضرورة التركيز على اللاعبين الموجودين حالياً ضمن القائمة الرسمية للفريق، وتطوير قدراتهم للاستفادة منهم بشكل أفضل، وتابع: نثق في قدرات لاعبينا الحاليين، نحتاج فقط إلى توظيفهم جيداً على أرضية الملعب، والمدرب قادر على فعل ذلك.

تجارب

من جهة أخرى، يواصل النصر سلسلة تجاربه الودية بخوض مباراتين اليوم بتشكيلتين مختلفتين، الأولى ضد نادي الإمارات والثانية ضد الجزيرة الحمراء، أما المباراة الودية الأخيرة فتجمعه مع عجمان 9 فبراير الجاري.

وكان النصر تعادل مع الأهلي السعودي الخميس الماضي بنتيجة 2-2 بعد أن تعادل في مباراة سابقة مع خورفكان بالنتيجة نفسها، وفاز على الطائي السعودي بثلاثية نظيفة، وتعادل مع الفيحاء السعودي بهدف لمثله، كما فاز العميد في أولى تجاربه الودية على يونايتد سبورت بخماسية نظيفة.

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