مدرب شباب الأهلي: أداء الفريق في تصاعد ونسعى لمواجهة ضغط المباريات

أكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، على أهمية المشاركة الحالية في كأس الشتاء ((وين لاين)) المقام مبارياتها على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي حالياً، بمشاركة أندية روستوف وسبارتاك موسكو الروسيين، وخيرات الماتي الكازاخي، وذلك في تجهيز ((فرسان دبي)) لاستئناف المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، وبدء مشوار التنافس على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

افتتاحية

وأشار ماركو نيكوليتش، إلى أن الجهاز الفني لشباب الأهلي، يولي أهمية خاصة للقاء مضيفه حتا 12 فبراير الجاري، على ملعب استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في إطار مباريات الجولة 13 والأخيرة للدور الأول للدوري، ولذا قرر الجهاز الفني الاعتماد أمام روستوف في افتتاحية كأس الشتاء مساء أول من أمس، على العناصر نفسها التي شاركت في المواجهات الودية الثلاث التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف الحالية.

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى إلى تجهيز أكبر عدد من اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات المتوقع خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، ولهذا قرر منح اللاعبين الدوليين راحة من المشاركة أمام روستوف، بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا المقامة في قطر حالياً، مبيناً أن نسق أداء لاعبي شباب الأهلي في تصاعد بصرف النظر عن نتائج الفريق في المباريات الودية.

حسم

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي خسر أمام روستوف 1 - 3، حيث افتتح روستوف التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق نيكولاي كومليشينكو، وتعادل لشباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقة 29، ثم حسم روستوف المواجهة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 54 و58 بالترتيب عن طريق كل من إيجور جولينكوف وإيفان كوماروف.

وبدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت عادل أبو بكر في حراسة المرمى، ومعه بوغدان، رينان، سعيد سليمان ويوسف جابر في الدفاع، عزيز غانييف، برونو، كارتابيا ويوري سيزار في الوسط، وماتيوس ليما وإيغور جيسوس في الهجوم، وفي الشوط الثاني أجرى الفريق تغييراته بخروج بوغدان ونزول محمد مرزوق، وخروج ليما وسليمان وجابر ونزول بالا وفهد وطني وعبدالعزيز هيكل، واختتم تبديلاته بخروج غانييف وسيزار ونزول عبدالله النقبي ودريسا كوليبالي.

ترتيب

ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي مع خيرات الماتي الكازاخي بعد غدٍ، ضمن الجولة الثانية من كأس الشتاء، على يختتم مبارياته بمواجهة سبارتاك موسكو في 9 فبراير، مع العلم أن شباب الأهلي سبق ولعب 3 مباريات ودية، وحقق الفوز فيها على بريسبولس الإيراني 5 - 0، والخليج السعودي 1 - 0، وبي أي سبورت المنافس في دوري الدرجة الثالثة 9 - 1، ويحتل ((فرسان دبي)) المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الوصل، بينما لدى العين 25 نقطة في المركز الثاني، وحقق الفريق كأس السوبر للمحترفين، أول ألقاب الموسم الجاري.

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