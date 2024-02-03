«وارين بوينت» يسطع بقوة في «دبي ميلينيوم ستيكس»

واصلت خيول جودلفين تألقها في تاسع أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((الطاير للسيارات))، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي رباعية ((سوبر هاتريك))، كان أبرزها تحقيق ((وارين بوينت)) لقب الشوط الرئيس ((دبي ميلينيوم ستيكس)).

الشوط الأول

خطف ((جيم تايم)) لـ ((إسطبلات الريف)) لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس ساندور بايفا وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار، مسجلاً زمناً قدره 1:50.72 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن ((نجيب)) لـ ((ياس للسباقات))، بقيادة الفارس جول موبيان وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل. وجاء في المركز الثالث ((ناجح)) لـ ((إسطبلات الريف))، بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار.

الشوط الثاني

حقق ((اليابري)) لجمعة مبارك الجنيبي لقب الشوط الثاني لمسافة 1900 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2:00.50 دقيقة، وبفارق طولين ونصف الطول عن ((تاكتيكال باوند)) لـ ((فيكتورياس))، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وحل ثالثاً ((غنص آند جلوري)) لفترياني هاي، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

اقتنصت ((سندريلا دريم)) لجودلفين لقب الشوط الثالث ((جميرا فيليز كلاسيك))، المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:23.27 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن ((بيتيفول لاف)) لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وجاءت في المركز الثالث ((فروست آت داون)) لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام نايت.

الشوط الرابع

ظفر ((ميادين)) لـ ((شادويل)) بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:27.52 دقيقة، وبفارق رأس عن ((مابلي وود)) لسيد حشيش، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب أسامة رفاعي. وحل ثالثاً ((روك ذا برزة)) ليوسف علي يوسف الخاجه آل علي، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب أسامة رفاعي.

الشوط الخامس

اقتنص ((ميسشيف ماجيك)) لجودلفين لقب الشوط الخامس ((دبي سبرينت)) لمسافة 1200 متر ((قوائم))، المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:08.96 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((ينافس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا. وجاء في المركز الثالث ((باتوان)) لماتيو كافارو، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب نيكولاس كولوري.

الشوط السادس

توج ((وارين بوينت)) لجودلفين بلقب الشوط السادس ((دبي ميلينيوم ستيكس))، لمسافة 2000 متر ((الفئة الثالثة))، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:01.19 دقيقة، وبفارق رأس عن ((سيان)) لـ ((بارات للسباقات))، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جيمي اوسبورن. وحل ثالثاً ((سولد ستون)) لـ ((بارات للسباقات)) أيضاً، بقيادة الفارسة صافي اوسبورن وإشراف المدرب جيمي اوسبورن.

الشوط السابع

حقق ((ماي دباوي)) لناصر عسكر لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ناصر عسكر، مسجلاً زمناً قدره 1:24.82 دقيقة، وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن ((ديزرت سفاري)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير. وجاء في المركز الثالث ((تريبل فنتشر)) لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثامن

خطف ((ليجند أوف تايم)) لجودلفين، لقب الشوط الثامن ((جميرا جينيز)) لمسافة 1600 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:36.11 دقيقة، وبفارق طولين عن ((ذان)) لـ ((نادي جلف للسباق))، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وحل ثالثاً ((شامروك جليتر)) لـ ((فريق فالور الدولي))، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافرد.

الشوط التاسع

حقق ((رويال دبي)) لسعيد سلطان الرحومي لقب الشوط التاسع لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدربة لوسي بوتي، مسجلاً زمناً قدره 1:50.34 دقيقة، وبفارق طولين عن ((اورسا مينور)) لحمدان بن حرمش، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وجاء في المركز الثالث ((ونيس)) لـ ((شادويل))، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

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