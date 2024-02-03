شارلي آبلبي: «دبي مدينة الذهب» الهدف القادم لـ «وارين بوينت»

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالرباعية التي حققتها خيول جودلفين خلال الأمسية، كاشفاً بأن ((وارين بوينت)) الذي توج بلقب ((دبي ميلينيوم ستيكس)) قد يشارك في شوط ((بطولة دبي مدينة الذهب)) خلال أمسية ((سوبر ساترداي)) الشهر المقبل.

وقال: الوتيرة كانت ممتازة بالنسبة له وتبلور السباق بشكل مثالي، الفارس مايكل أحسن قيادته حيث اتخذ خطوة جريئة ولحسن الحظ نجح في شق طريقه عبر الثغرات، ولم يكن من المؤكد وصوله إلى الصدارة، لكنه امتلك الزخم وعبر خط النهاية بقوة.

وأضاف: كان ((نيو لندن)) هو الجواد الذي اختاره وليام بيوك، وشعرنا أنه كان الحصان المناسب أيضاً، إنه الأبرز ضمن المجموعة وعلى الرغم من أنه لم تسنح لي الفرصة للتحدث مع وليام بعد، إلا أنني متأكد من أنه سيقول يجب علينا الارتقاء إلى مسافة أطول.

تحد جديد

كما تحدث شارلي آبلبي عن الخطة المقبلة لـ ((ميسشيف ماجيك)) بطل ((دبي سبرينت))، مؤكداً بأن الوجهة المقبلة ستكون شوط ((كأس دخان للسرعة)) الذي سيقام ضمن أمسية مهرجان ((سيف سمو الأمير)) بدولة قطر الشقيقة الشهر الحالي.

وعن ((ليجند أوف تايم)) بطل ((جميرا جينيز))، قال شارلي آبلبي: الوجهة القادمة ستكون ((ديربي جميرا))، بفضل السجل الرائع الذي يمتلكه هنا، يمكنك إشراكه بسباق تحضيري للديربي، ولكن بنظري فإنه يمتلك الكفاءة اللازمة للمنافسة في السباقات الأمريكية، يمكن لسباق مثل ((ساراتوغا ديربي)) أن يكون الهدف الرئيسي بالنسبة له، ولكننا سنبدأ بسباق ((ديربي جميرا)) أولاً ثم نخطط للمستقبل.

وكشف شارلي آبلبي عن الوجهة القادمة لـ ((سندريلا دريم)) نجمة ((جميرا فيليز كلاسيك)) التي ستكون سباق ((جميرا 1000 جينيز)) خلال أمسية ((سوبر ساترداي)) الشهر المقبل.

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