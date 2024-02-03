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حتا يتعادل مع «أجمك» الأوزبكي ودياً

2/3/2024 7:17:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعادل حتا مع ضيفه أجمك الأوزبكي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعت الفريقين باستاد حمدان بن راشد، وحرص الجهاز الفني لحتا بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في التجربة وأبرزهم الوافد الجديد الدولي سيزار مانزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى والقادم من فريق داليان برو.

وتشهد الساعات المقبلة تحركات لحسم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية وأبرزها التعاقد مع محترف أجنبي قادم من الدوري الصيني إضافة إلى ضم لاعب مقيم، ويأمل ((الإعصار)) الظهور بصورة مختلفة في الدور الثاني من بطولة دوري أدنوك للمحترفين وتنتظره مواجهة صعبة في الجولة 13 أمام شباب الأهلي 12 الجاري.

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