حتا يتعادل مع «أجمك» الأوزبكي ودياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعادل حتا مع ضيفه أجمك الأوزبكي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعت الفريقين باستاد حمدان بن راشد، وحرص الجهاز الفني لحتا بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في التجربة وأبرزهم الوافد الجديد الدولي سيزار مانزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى والقادم من فريق داليان برو.
وتشهد الساعات المقبلة تحركات لحسم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية وأبرزها التعاقد مع محترف أجنبي قادم من الدوري الصيني إضافة إلى ضم لاعب مقيم، ويأمل ((الإعصار)) الظهور بصورة مختلفة في الدور الثاني من بطولة دوري أدنوك للمحترفين وتنتظره مواجهة صعبة في الجولة 13 أمام شباب الأهلي 12 الجاري.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN03022024000110011019ID1107805759
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.