Sunday, 04 February 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيش يحتفل بتجديد تعاقده مع كلباء بهدف في الوصل

2/3/2024 7:17:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفل السلوفاكي فيليب كيش، بتجديد عقده مع اتحاد كلباء حتى عام 2025 قبل أيام ، بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى مضيفه الوصل أول من أمس، ليفوز اتحاد كلباء بهدف دون مقابل في المباراة الودية بإستاد زعبيل.

وأقيمت المباراة دون حضور جماهيري أو إعلامي، وحرص من خلالها كل مدرب على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتحقيق أكبر فائدة فنية.

ولتكون المواجهة البروفة الودية النهائية قبل خوض مباراتي ذهاب نصف نهائي مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الجمعة الكقبل إذ يستضيف اتحاد كلباء فريق العين، والوصل فريق الوحدة.

وسبق أن خسر اتحاد كلباء مباراة ودية أمام عجمان 1 - 2، بينما فاز الوصل على الأخدود السعودي 2 - 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03022024000110011019ID1107805758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث