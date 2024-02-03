كيش يحتفل بتجديد تعاقده مع كلباء بهدف في الوصل

احتفل السلوفاكي فيليب كيش، بتجديد عقده مع اتحاد كلباء حتى عام 2025 قبل أيام ، بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى مضيفه الوصل أول من أمس، ليفوز اتحاد كلباء بهدف دون مقابل في المباراة الودية بإستاد زعبيل.

وأقيمت المباراة دون حضور جماهيري أو إعلامي، وحرص من خلالها كل مدرب على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتحقيق أكبر فائدة فنية.

ولتكون المواجهة البروفة الودية النهائية قبل خوض مباراتي ذهاب نصف نهائي مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الجمعة الكقبل إذ يستضيف اتحاد كلباء فريق العين، والوصل فريق الوحدة.

وسبق أن خسر اتحاد كلباء مباراة ودية أمام عجمان 1 - 2، بينما فاز الوصل على الأخدود السعودي 2 - 1.

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