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نورا بطلة السيدات بمهرجان سلطان بن زايد للقدرة

2/3/2024 7:17:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتزعت الفارسة نورا القبيسي، أمس لقب سباق كأس السيدات ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي.

وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد ((ديفين دي تراكلين))، لاسطبلات البوادي، قاطعة مسافة 101.9 كلم، في زمن قدره 3:42:43 ساعات.

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