نورا بطلة السيدات بمهرجان سلطان بن زايد للقدرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتزعت الفارسة نورا القبيسي، أمس لقب سباق كأس السيدات ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي.
وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد ((ديفين دي تراكلين))، لاسطبلات البوادي، قاطعة مسافة 101.9 كلم، في زمن قدره 3:42:43 ساعات.
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