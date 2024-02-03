فرحتي بالنشامى والشمشون

يحق لـ((النشامى)) منتخب الأردن لكرة القدم التغني بهذا الإنجاز الآسيوي غير المتوقع بالوصول إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا قطر لأول مرة في تاريخه بالبطولة القارية بقيادة مدربه العربي المغربي الحسين عموتة أحد نجوم الكرة المغربية، والذي تولى تدريب الفريق منذ 7 أشهر، وخلال الفترة السابقة تعرض للكثير من الانتقادات بسبب خسائر الفريق في التجارب الودية، إلا أنه وقت الجد والمباريات الرسمية، نجح عموتة في تغيير أداء الفريق وأجادوا ليتألقوا ويفرحونا بتأهلهم بانتصارهم المستحق 1 - 0 على طاجيكستان وملاقاة كوريا الجنوبية.

كتب ((عموتة)) مع فريقه أسماءهم بحروف من ذهب ،وقد نجح في تجاوز ما قدمه المدربان العربيان السابقان المرحوم محمود الجوهري والعراقي عدنان حمد، فالأردن لا يتعاقد إلا مع المدربين العرب فقط للمنتخب الأول ، وهذه السياسة حققت نجاحاً فنياً كبيراً في هذه البطولة التي تزداد إثارة وقوة ومنافسة في الاستادات المختلفة.. وفرحتي الثانية للفريق الكوري الذي صعد إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا للمرة السابعة متحدياً كل الظروف.

ونجح في قلب الطاولة على الأستراليين الذين دخلوا الباب الآسيوي (غصباً عنا)، كان الهدف استفادة الاتحاد الآسيوي من التسويق والدعم المالي الأسترالي، قبل أن يفاجأ بأنهم الأقل دعماً فاليابان وكوريا الجنوبية ودولنا الخليجية هي الأكثر دعماً للاتحاد القاري، وعودة لمنتخب الأردن، الذي تأهل بجدارة واستحقاق من دور المجموعات، حيث أثبت قوته وأحقيته تحديداً أمام منتخب كوريا الجنوبية القوي حيث تعادلا 2-2، قبل التفوق في الديربي العربي على شقيقه منتخب العراق 3 - 2، ولعل المواجهة الأردنية الكورية في المربع الذهبي المرتقب، ستختلف كلياً عن المواجهة الأولى لهذا نأمل من ((النشامى)) الحذر من ((الشمشون)) الذي لا يعرف المستحيل فهم يلعبون الكرة كتكتيك وسلاح يعرفون متى يستخدمونه ومتى يقلبون الأوضاع رأساً على عقب.. هو منتخب نحترمه كثيراً يتمتع بكل مواصفات بطل!