عودة الرئيس ترامب

يوجين فيكتور دبس (1855 - 1926) المولود في الولاية الأمريكية المحافظة إنديانا وهي نفس ولاية نائب الرئيس الأمريكي السابق مايكل بنس. ولكن دبس كان مختلفاً بشكل كبير حيث لعب دور ناشط سياسي ونقابي وتزعم الحزب الاشتراكي في تلك الولاية. الشاهد في هذا السرد أن في أحد الإضرابات العمالية الذي قام بها دبس خالف فيها أمراً صادراً من المحكمة بوقف الإضراب، وعند عصيانه أمر المحكمة أُلقي عليه القبض وأودع به في السجن، وكان ذلك في العام 1894.

وفي حادثة أخرى اتهم دبس بالعصيان والتمرد والتي تعتبر تهمة خطيرة أدت إلى الحكم بحقه عشر سنوات في العام 1918. ومن زنزانة سجنه ذهب للانتخابات الرئاسية في 1920 نال فيها على أقل من 1 % من الأصوات الشعبية.

ما يهمنا من هذه التواريخ السابقة ما قد يحدث في حالة الرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب، والتي قالت عنه مرشحة الحزب الجمهوري نيكي هايلي، المنافسة الوحيدة له، إن الفوضى تحل حيث حل. لكن الرئيس الأمريكي السابق لا يكترث كثيراً حيث يبدو أنه حسم الانتخابات الأولية لصالحة بعد فوزه بولايتين وانسحاب كل المنافسين له عدا السابقة الذكر. وسيكون المرشح للحزب الجمهوري ما لم تحصل مفاجأة غير متوقعة.

يواجه ترامب عدة تهم قد تؤدي إلى إدانته وحبسه، وخاصة تهمة العصيان والتمرد بسبب التحريض الذي قام به في السادس من يناير 2021، وأدى إلى هجوم من قبل أنصاره على مبنى الكونغرس. وتهمة العصيان والتمرد هي نفس التهمة التي أدت بدبس إلى السجن قبل قرن تقريباً.

ولكن السجن لم يمنع دبس من أن يترشح للرئاسة في 1920. وعلى ما يبدو أن التهم والإدانة وحتى السجن لن تمنع الرئيس السابق من أن يذهب إلى الانتخابات الرئاسية. ولكن الشيء غير المجرب أن ينجح مجرم مدان أو سجين من الفوز بمقعد الرئاسة.

الدستور الأمريكي غير واضح في هذه الجزئية. يشير الخبراء الدستوريون إلى أن متطلبات الرئاسة الأمريكية قليلة وهي أن يكون المرشح مولوداً في الولايات المتحدة ويبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً. ولكن في نفس الوقت هناك التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي والذي يمنع كل من اشترك في عصيان أو تمرد بعد أن أقسم على الدستور من تبوؤ أي منصب مدني أو عسكري على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات.

ولتفعيل هذه المادة ضد الرئيس السابق يتطلب من المحاكم أن تجزم بأن ما قام به الرئيس الأمريكي السابق في 6 يناير يصل إلى الدعوة للعصيان والتمرد. وما سيفعله محامو ترامب هو الذهاب إلى المحاكم لإبطال تهم التحريض. وسيستأنف محامو الرئيس السابق إلى أن تصل القضية إلى المحكمة العليا والتي تبت في القضايا الدستورية. والمحكمة العليا منحازة إلى اليمين حيث إن ثلثهم عينوا من قبل ترامب نفسه والثلث الثاني من يمين الوسط المحافظ والثلث الأخير من القضاة الليبراليين.

وإذا ما وصلت إلى المحكمة العليا فإن احتمال حكمها لصالح ترامب كبير بسبب التكوين الحالي للمحكمة، كما حصل في انتخابات 2000 وصوتت لصالح جورج بوش الابن ضد آل جور المرشح الديمقراطي.

وهنا تكمن المشكلة، إذ لا يمنع الدستور والقوانين شخصاً مداناً أو قابعاً في السجن من الترشح لمنصب الرئيس. ماذا لو نجح ترامب في الانتخابات وهو مدان أو مسجون؟ ففي هذه الحالة سيطالب أنصاره بمنحه حقه في الرئاسة. وسيرفض آخرون السماح لمن ارتكب جرماً مثل التمرد والعصيان بأن يصبح رئيساً للولايات المتحدة. سابقة ليس لها مثيل في الولايات المتحدة، وتبشر بأزمة دستورية من العيار الثقيل.

على الأرجح أن أنصار ترامب لن يقبلوا حتى بحكم المحاكم إذا لم يكن لمصلحة مرشحهم. بل قد تشتعل مواجهات غير محسوبة العواقب. حسابات سياسية ستدخل في ذهن كل من ينظر للقضية حتى القضاة. وَلكُل شيءٍ آفَة من جنسه... حَتَّى الْحَدِيد سَطَا عَلَيْهِ المِبرد!