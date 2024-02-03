راجعنا قائمة الأصدقاء؟

تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك علاقة بين الصداقة والصحة النفسية للفرد، فهي طاردة للوحدة وجالبة للسعادة والراحة النفسية.

الصداقات الجيدة مصدر للدعم الاجتماعي والنفسي خصوصاً عند مواجهة المشكلات والفقد، ناهيك عن حس الفكاهة المطلوب بين الأصدقاء لإضافة نوع من المتعة والكوميديا لتناول مكدرات الحياة بتقبل ورحابة صدر.

الأصدقاء الحقيقيون ليسوا بالضرورة نسخة منا، ولكن هم من يكملوننا ويساعدوننا على رؤية زوايا لا نراها، وهم الداعمون لنا للوصول لأهدافنا.

قد نلتقي بأشخاص مختلفين في مراحل حياتنا المختلفة ونطلق عليهم لقب أصدقاء، منهم من جمعنا بهم اللعب وحب المتعة أثناء فترة ما دون رياض الأطفال. أما أصدقاء المدرسة والذين لهم الأثر الأكبر في حياتنا، قد يشكلون الكثير من أفكارنا، وهناك فرصة كبيرة للحصول على صداقات معهم مدى الحياة. أصدقاء الجامعة والذين قد لا يشبهوننا اجتماعياً ومن خلفيات مختلفة، قد يجمعنا معهم حب التجربة والشغف والكثير من الأمور المشتركة. من ناحية أخرى، أصدقاء الحياة سواء من بيئات العمل أم من خارجها غالباً ما نختارهم بعناية بعد مرورنا بكثير من الدروس والعبر.

من الطبيعي أن نتغير بمرور الوقت، وقد نجد أنفسنا في نسخ مختلفة بحكم الظروف والتجارب التي مررنا بها، لذلك لا أدري إذا كان لنا الحق في معاتبة الآخرين عند تغيرهم أو إصرارنا عليهم بالبقاء كما هم، ولكن بالتأكيد لنا الحق أن نرحب بأصدقاء جدد يقبلون مرحلتنا الحالية ويحترمون تجاربنا التراكمية، وأن نفتح الباب لمن أراد الرحيل من الصداقات القديمة مع تركه موارباً متمنين لهم التوفيق.

ماذا لو أدركنا أن الصداقات الحقيقية هي من تثري حياتنا وتحسن صحتنا النفسية وتحفزنا على أن نكون نسخة أفضل من أنفسنا؟ ماذا لو أدركنا أن بعض الصداقات لا تحتمل العبور معنا إلى مراحل تالية أو مختلفة، وعليه ماذا لو اعتبرنا إنهاء بعض الصداقات بلطف، شكلاً من أشكال الوفاء لها؟