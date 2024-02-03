ما زلنا نكتب ونكتب ونتحدث ونحث عن التسامح، ويعتقد البعض أن هذا التسامح مجرد خطوة شكلية تحسن من شكله أمام الآخرين، أو البعض الآخر من يعتقد أن قيمته ستعلو أكثر بعناده وتعنته لأنه لن يسامح. وهناك مجموعة أخرى من يبقى في دائرة تدور يسامح ويعود كما كان أو كما يقولون عادت المياه لمجاريها، لكن الطرف الآخر لا يفهم طيبة القلب وحسن النية، بل يعتقد أنه مهما فعل فهو في النهاية مسامح ومغفور له أياً كان ما فعله.

أعلم أن في هذا التسامح الكثير، من قيم وأخلاق وأجر عال جداً، لمن استطاع وقدر العفو والتسامح. لكن ما الفائدة أن ينطقها لساني وما زالت كل جوارحي تعاني، وما زالت حرقة الألم والظلم تجتاح كل تفاصيلي، ما زال أي موقف أو ذكرى تعيد لي مشاعر الحدث بأكمله بداخلي. هذا ليس تسامحاً هذا عذاب وعقاب لشخصك لا تحتاجه أبداً لأنه أقوى من مرارة لشعور إن كنت ما زلت على موقفك ولم تسامح.

لكن أسامح لأني اخترتني في البداية، اخترت سلام روحي، اخترت راحة بالي، اخترت السعة في عالمي، اخترت ابتسامة صادقة حقيقية تخرج من أعماق قلبي اخترت أن أعيش خفيفة بلا أحمال، لكنني أسامح لأن الحياة أقصر من أضيع مزيداً من وقتي في مكابدة ألم اخترت أنا بقاءه، والآن اختار رحيله بلطف من حياتي، وتجاوزه وعدم التوقف عنده.

أجل أسامح وأرسم لوحتي بألوان زاهية، وأضع كل شيء فيها بمكانه ومقامه الصحيح، لا أعطي شخصاً أو شيئاً أكبر من حجمه. وسأحرص على أن أكون أنا من يضع القيم والقوانين التي تناسبني. أسامح لأني لن أعاتب ولن ألوم غيري في حال ضيعت وقتاً أكثر في حفرة مظلمة من الغضب والحزن.

من حقنا أن نبكي ونتألم ونغضب أيضاً، لكن من حق أرواحنا وقلوبنا ومن نحب في حياتنا أن نعيش بسلام وهدوء. مفاهيم أن تكون سعيداً وإيجابياً لا تعني أن تصبح عملة بوجه واحد، بل أن تعيش حياتك وأنت مسؤول عن اختياراتك وقراراتك.