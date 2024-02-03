الصدف العمياء المهمة!

في كتابها الجميل والمؤثر جداً، والمعنون بـ(في أثر عنايات الزيات) الذي نالت به جائزة الشيخ زايد للكتاب فئة الأدب عام 2021 تقول الكاتبة والمترجمة المصرية (إيمان مرسال) ((أحياناً يهز كيانك عمل أدبي ما، ولا يعني ذلك أنه عمل غير مسبوق في تاريخ الأدب، أو أنه أفضل ما قرأت في حياتك، إنها الصدف العمياء التي تبعث لك رسالة تساعدك على فهم ما تمر به، في اللحظة التي تحتاجها تماماً...)).

كانت إيمان تقصد الصدفة التي جعلتها تعثر على رواية عنايات الزيات وتقرأها وتتأثر بها فتقرر أن تتبع أثر هذه المرأة التي أحست من خلال سيرتها وأحداث حياتها وطبيعة شخصيتها أنها قد أمسكت بطرف الخيط الذي كانت في أمس الحاجة لأن تعثر عليه وتقبض على طرفه وتواصل تتبع بداياته لتفهم ما كان يعصف بحياتها من تغيرات وأفكار ورغبات وتحولات.

يمكن لنوعية معينة من الكتب أن تساعدنا على فهم أنفسنا بسبب ذلك الضوء الساطع الذي يمسك به الكاتب ليضيء لنا بكلماته وتجاربه وفهمه طرقات كثيرة في دهاليز النفس الإنسانية، تلك الدهاليز المعتمة أو الخفية التي لم يكن باستطاعتنا أن نفهمها دون تلك المساعدة أو ذلك الضوء الذي يشير إلى الطريق الصحيح.

وهناك أشخاص يقومون بهذا الدور في حياتنا، وفي حياة أسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم، هؤلاء الذين يطلق عليهم المجددون أو المغيرون أو الكشافون الذين لديهم تلك البصيرة وذلك التأثير القادر على إحداث الوعي الذي يدفع الآخرين لاكتشاف أنفسهم والعثور على الإجابات الضائعة منذ زمن، إن لقاء مثل هؤلاء الناس وفي الوقت الصحيح أو المناسب لهو واحدة من أكثر الصدف التي نظل ممتنين لها طوال حياتنا! وأظن أن في حياة معظمنا واحداً من أمثال هؤلاء الناس، لكن قد لا ننصت لهم أحياناً!

هؤلاء الأشخاص يمكن أن يغيروا حياتنا تماماً في لحظة فارقة دون أن نخطط لذلك، وقد يفتحون لنا نوافذ في الحياة لنطل عليها ونراها بعين أخرى، ما كنا لنراها ونعرفها لو لم يكونوا هم في حياتنا، إنهم لا يقصدون ذلك من قبيل الدور، لكنهم يأتون إلى حياتنا كصدفة مقدرة لطالما حلمنا بها!