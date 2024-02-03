راقصيني.. خذي بيدي وعانقيني

أطبقت المياه على عنقي، تقدمت حتى طوَّقت بكفيها وجهي، تسللت إلى عنقي ثم دفنت أوراقها في أعماق صدري، ثم فكرت إن كان هناك شيء ما أود أن أقوله، فلم أجد رغبة في نقاش أصم. اكتفيت ببلاغة الصمت الجميل، بعد أن غرقت الكلمات في صدري بين تيارات متعاكسة لا وجه لها، تارة أحكم قبضتها وتارة أرأف لحالها. وكما يقول المازني في حديث ودي بينه وبين رمال الصحراء، وهو يملك قمة الإبداع في رصد الأحداث بوقائع غريبة، يسجل في طياتها ويتغلغل بين سطورها متعة الخيال، تأخذك إلى عالم يشبه الواقع!



لقد كتب: «تقول لي الرمال وأنا أقتلع منها رجلي اقتلاعاً إذ أخبط في الصحراء والريح تجذب أطراف الرداء وتقول: بودي لو تماسكت حياتي، وثبتت ذراتي، ولانت مواطئ لقدميك، ولكن مثلك لا حيلة لي، قضى به... ليتني أستطيع أن أسدد خطاك، وأنير لك الطريق الذي تقوست فيه قدماك»!هكذا أنا عندما تهبُّ بي عواصف الزمان كالمجنونة، وتخيّم على صدري، أبتعد عنها وعن ضجيج الحياة بآية كريمة لطالما جلست متأملاً مفرداتها.. يقول الله تعالى: (وَمَن يَعۡتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدۡ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ). «آل عمران-101». فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو الوسيلة الأولى الموصلة إلى الرشاد وطريق السداد.

أنا محدثكم، اليوم أتممت عامي العشرين، توجهت عبر عاصفة رعدية، وأنا أجدف بقارب صغير أبعدني عن مسقط رأسي، حشرت في زاوية صغيرة من ذاك القارب رغم ضخامة المبلغ الذي دفعته، ومع توصية كبيرة من أحد الصيادين الذي كان يقول لي: لقد أسديت لي معروفاً ذات مرة، ولا أخفيكم سراً أنني ما زلت مندهشاً، ولا أذكر ما هو هذا المعروف، ولكن لا أنكر أنني استفدت من ذلك المجهول الذي يدعى المعروف، متى كان، وأين؟ لا أذكر!!

أبحر القارب بنا بعد أن أسدل الليل ستاره، وخيَّم علينا كجلباب رجل عجوز يخشى علينا من البرد القارس في ذلك الظلام الدامس! تكاد لا ترى فيه سوى مصباح النجوم تُضيء عليك من بعيد كالقناديل، تزين السماء وتنير البحار بانعكاسها على طول البحار. وضعت قطعة من القماش أسفل رأسي وعيناي على حديثها، وكأن كل واحدة منهما تروي لي قصصاً من عالمها، وبينما كانت عيناي تجوبان عالمها وقعت مقلتاي على إحداهما تنير من بعيد وكأنها كواكب منفردة، تقيم لنفسها عرشاً وتجمع النجوم الصغيرة من حولها كتاج الأميرات، تقيم لنفسها مخدعاً وتنطوي على نفسها بخجل جميل لا يوصف. أشعرتني بدفء الكواكب من حولي، وعلى رغم أن بريقها يضيء في السماء فقد كانت كالكوكب القريب مني! انطلق وجهي منبسطاً ولم يراودني خوف ورهبة تصارع الأمواج، وأثناء ذاك الحديث لاحظت أعين الجميع تغطُّ في سباتٍ عميق عدا عينيّ، ومع ذلك تعمقت في حديث رائع مع ذات التاج، سمعت همسها وهي تقول: أيها الحياة راقصيني، خذي بيدي وعانقيني، تأملي ما تركته خلفي، وسرت أضرب الأرض بقدميّ، هذا التراب أعرفه موطن أجدادي، طحنوا التراب ليصنعوا منه سلالم يصعدون عليها، على رغم تمردكِ! ومن يومها أخذتُها عبرة، كل ما تملكين أعدهُ ذهباً رخيصاً، وهذا التمرد سأصنع منه سلالم أصعد بها، وصوتكِ سأحبسهُ في زجاجة وأغلقها بفلّين لا يفتح وأرميه بعيداً.. أنت أهداف ومَرْمَى لسِهَامِي، فضجيجك لا صوت له!! عناقك لا يهمني، لأنه لا يكفيني، أعشق وأحب وأخاف من تلك اليد التي تخضعين لها، أعشق عناقه، وأعشق بأن أنضوي تحت جلبابه.

«سبحان ربي العظيم»

وبضحكة هِسْتيريَّة أبعدتني عن الخيال وأعدتني بهدوء إلى الواقع، فتذكرت حديث المازني مع الصحراء، فتحت عينيّ وإذا بشروقٍ جميل يعانقني: «أي عناق تعشق دفء الشمس أم ضياء الليل الخافت»؟